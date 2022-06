На видео показали оригинальный «Бандеромобиль» с пулеметом на борту

Украина богата на разного рода умельцев и просто талантливых людей, способных создавать своими руками уникальные вещи. Ярким тому примером стал модернизированный ГАЗ-24-10, который адаптировали для участия в боевых действиях.

Судя по видео, специалисты установили в задней части седана крупнокалиберный 14,5-мм пулемет КПВТ с дистанционным управлением, сделав его похожим на машину из фильма «Безумный Макс». Также ему усилили подвеску, установили внедорожные шины и защиту на передний бампер для удобства передвижения по полю боя.

Конечно такой автомобиль не сможет противостоять танкам или другой тяжелой технике, но он станет отличным помощником в решении оперативных задач на передовой. Наши бойцы называют такие машины «бей и беги».

Another view of this ingenious improvised solution! pic.twitter.com/4VAEkaVcKA

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2022