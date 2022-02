Nokian Tyres Украина рассказала о планах и новинках 2022 года

На днях “Nokian Tyres Украина” подвела итоги 2021 года и поделилась планами на год 2022. Показали на мероприятии и шинные новинки этого сезона, как грядущего летнего, так и будущего зимнего. Это летние шины Nokian Hakka Blue 3 для легковых моделей и для SUV сегмента, зимние фрикционные Nokian Hakkapeliitta R5, про которые “Автоцентр” уже подробно рассказывал, а также “внедорожные” шины Nokian Outpost AT.

Минувший год был довольно успешным как для компании Nokian Tyres Украина, так и для бренда в целом. По словам Константина Анисимова, директора представительства Nokian Tyres в Украине, 2021 год можно смело назвать победоносным, поскольку рост продаж составил 41%, что заметно больше, чем рост рынка. По зимним шинам рост был больше и составил 46%, хотя и в летней линейке есть рост и стабильное развитие. А если говорить о доле рынка, то она в 2021 увеличилась до 18%.

Более того, если бы не дефицит, компания смогла бы реализовать еще больше шин. Тем не менее, Украина входит в ТОП-5 стран по продажам шин Нокиан, наряду с рынками таких стран, как Германия, Польша, Чехия и Франция. Добиться таких результатов помогло рекордное количество новых продуктов и хорошие продажи через брендированную розницу – шинные центры Vianor и Nokian Tyres. Кстати, сеть продаж сейчас претерпевает небольшие изменения и акцент будет делаться на качество сервиса, а не на количество точек. Поэтому не исключено, что некоторые точки продаж будут закрываться, а некоторые будут трансформироваться в авторизированные точки продаж Nokian Tyres.

Что касается 2022 года, то несмотря на рост цен на сырье и логистику, компания оптимистично смотрит в будущее и прогнозирует увеличение продаж и еще больший рост доли на украинском рынке. И в этом ей помогут новые шины, которые уже готовы для выхода на рынок, ведь летний сезон не за горами!

Так, шины семейства Hakka Blue 3 специально созданы для регионов с переменчивыми погодными условиями и обладают наилучшим возможным рейтингом А по сцеплению с мокрой дорогой (по евромаркировке). Они сочетают безопасность в дождь и четкость управления с ранней весны до поздней осени.

Резиновая смесь протектора Cool Blue Hybrid содержит еще больше силики и новых типов полимеров, что позволяет точно адаптироваться к изменениям температуры. Резиновая смесь остается эластичной даже при низкой температуре, улучшая сцепление, особенно в прохладные дни. Новые шины прекрасно выдерживают нагрузки на неровных дорогах и выбоинах и отличаются повышенной износостойкостью.

Данные шины будут выпускаться в широком ассортименте в размерах от 15 до 18 дюймов с рейтингами скорости V (240км/ч) и W (270 км/ч).

Также были презентованы новые шины Nokian Outpost AT, пришедшие на смену модели Rotiiva. Новые шины сегмента all-terrain предназначены для внедорожников и пикапов, которые отправляются по самым сложным маршрутам. Эти шины обеспечивают безопасность при вождении на дорогах и бездорожье в различных условиях. Агрессивный рисунок протектора и уникальная технология Aramid shield помогают преодолевать любые трудности на бездорожье. Подпротекторный слой и боковины шины

усилены прочными и легкими арамидными волокнами, чтобы обеспечить исключительную устойчивость к неровным поверхностям дорог и возможным повреждениям. Среди ключевых особенностей шины Outpost AT также можно отметить протектор с глубокими канавками, обьемный рисунок которого создан для эффективной работы шины на любых поверхностях, специальный дизайн боковин с дополнительной проработкой верхних частей и крупными грунтозацепами на плече шины для дополнительного сцепление на мягком грунте, инновацию Gravel Guards (т.н. удалители камней), которые помогают шине уверенно преодолевать каменистые и колеистые дороги. Кроме того, производитель обещает увеличенную ходимость шины. Модель Outpost AT доступна в 45 типоразмерах от 15 до 22 дюймов.