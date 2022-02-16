Белорусский производитель троллейбусов представил грузовик – Vitovit II Truck

Белорусская компания BKM Holding, раннее известная как «Белкоммунмаш», решила войти в новый сегмент рынка и презентовала развозной электрогрузовик Vitovit II Truck С45100. У развозной машины очень много общего с электрическими автобусами и троллейбусами данной марки, причем это касается не только дизайна.

Первый опытный образец, идея которого зародилась еще в 2017 году, изготовлен в виде интегрированного фургона, однако на этой базе возможна постройка и шасси с кабиной, и седельного тягача, сообщает Auto.Оnliner.by

При габаритной длине 10,5 м, ширине 2,6 и высоте 4,0 м полезная вместимость составляет 44 кубометра. Интересно, что справа по борту нарисованы распашные двери автобусного типа. Грузоподъемность – 7800 кг.

Машину приводит в движение электродвигатель мощностью 180 кВт. На экспериментальном образце он российский – от Егоршинского радиозавода, однако в будущем возможна установка шести моторов на выбор, в том числе и украинского производства.

Силовую установку питают литий-железо-фосфатные батареи емкостью 273 кВт.ч, изготовленные силами предприятия из китайских энергетических ячеек. В городских условиях машина потребляет в среднем 1,1 кВт.ч на км, таким образом запас хода составляет порядка 200 км. Одновременная зарядка через два разъема CCS Combo 2 занимает всего полтора часа. Максимальная скорость ограничена 90 км/ч.

Немаловажно, что Vitovit II Truck оснащен вневмоподвеской колес с регулировкой дорожного просвета. Водителю помагают адаптивный круиз-контроль, система камер вместо наружных зеркал, а также система против отката при старте на подъемах.

Интересно, что сиденье водителя вместе с органами управления размещено по центру кабины. Это не только облегчает маневрирование в городских условиях, но и позволяет без проблем эксплуатировать машину на рынках с правосторонним движением. Тем более, что у BKM Holding есть совместное предприятие в Великобритании, открытое несколько лет назад. Планируется, что серийный электрогрузовик Vitovit II Truck обойдется потребителю примерно в 150 тысяч долларов.