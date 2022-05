Ford приоткрыл занавес над новым фургоном E-Transit Custom

После начала производства в марте этого года 2-тонного фургона E-Transit компания Ford анонсировала на днях и его младшего брата – однотонную модель E-Transit Custom. Известно, что новая модель разработана совместно с Volkswagen и будет предлагаться с тремя типами силовых установок: дизельной, гибридной и полностью электрической.

Что же касается полностью электрической модели, то она получит запас хода до 380 км и возможность быстрой зарядки постоянным током. На машине также станет доступна передовая технология Pro Power Onboard, которая позволяет питать на стоянке различные электропотребители, в том числе и через встроенные розетки.

Таким образом Ford выполняет ранее взятое обещание к 2024 году выпустить помимо 2-тонного E-Transit еще четыре электрические развозные модели: чисто грузовые Transit Custom и Transit Courier, а также их пассажирские исполнения – Tourneo Custom и Toureo Courier. А главная цель заключается в том, чтобы к 2035 годе перейти на выпуск только моделей с нулевым вредным выхлопом.

Производство E-Transit Custom развернется во второй половине 2023 года на турецком заводе Ford Otosan. Кстати, компании Ford, SK on Co Ltd и Koc Holding недавно сделали заявление о создании СП, которое станет одним из крупнейших в Европе производителем аккумуляторов. Оно должно заработать к середине десятилетия – предполагаемые ежегодный объем выпуска составит 30 – 45 гигаватт-часов.