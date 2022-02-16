Mondeo подлился внешностью с еще одним кроссовером Ford (фото)

Дебют кроссовера состоится в этом году

Компактный кроссовер Ford Territory, который вышел на рынок Китая в 2018 году, готовится к плановому обновлению. Замаскированные прототипы новинки уже выехали на тесты, где и были замечены фотошпионами.

Судя по снимкам, модель выполнят в новой фирменной стилистике марки. Так, рестайлинговый Territory получил двухъярусную оптику, как у актуального седана Mondeo и кросс-лифтбэка Evos, большую по размеру решетку радиатора и модернизированный бампер. На корме рассмотреть изменения не удалось. Ожидается, что здесь появятся новые фонари, которые выполнят в форме единой плашки, и иной бампер.

Кабину также обновят. Здесь появится цифровая приборная панель, и мультимедийная система с крупным экраном, который возвышается над передней панелью. На смену рычагу переключения передач придет шайба. О моторной гамме пока информации нет. Дореформенный кроссовер комплектуется 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 140 л.с. и 225 Нм крутящего момента, который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Презентовать обновленный Ford Territory намерены во второй половине текущего года. Дату выхода на рынок пока не рассекретили. Цены объявят ближе к старту продаж. Стоимость дорестайлингового кроссовера стартует от 17 000 долларов.