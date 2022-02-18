Стильному кроссоверу Geely за $18 000 добавили оригинальный «фишек»

Также кроссовер получил новый двигатель

Компактному кроссоверу Geely Icon, который вышел на рынок в 2020 году, подготовили очередное обновление. Модель дорабатывали в прошлом году, но это никак не повлияло на уровень продаж. Поэтому китайский производитель решил добавить ей оригинальных «фишек».

Изменения будут направлены на улучшение и без того неординарной внешности автомобиля. Судя по патентным фото, которые внесли в базу Минпрома Китая, Geely Icon получит передвижную панель в передней части, за которой прячутся блоки основных фар. Последние получили горизонтальную интеграцию, а не вертикальную, как у актуальной версии.

По задумке производителя, панель будет опускаться вниз при включенном двигателе, открывая решетку радиатора и фары, а когда машину заглушат – она вновь поднимется вверх. При этом дневные ходовые огни, установленные под кромкой капота, останутся неприкрытыми. Стоит отметить, что на корме появилась аналогичная панель, то она неподвижна. К тому же был пересмотрен дизайн переднего и заднего бампера.

Помимо визуальных изменений, корректировкам подвергли и моторную гамму. Обновленный кроссовер будет приводить в движение 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель BHE15-EFZ мощностью 181 л.с. Привод – только передний. Дебют новинки состоится в ближайшее время. Стоимость раскроют ближе к старту продаж. За дорестайлинговый вариант на рынке Китая просят минимум 18 000 долларов.