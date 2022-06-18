Рус Укр
Новинка
У Citroen Ami появилась внедорожная версия
Видео
Для добычи золота привлекли электрический автопоезд Scania
Новые авто
В Украину приехала партия специального медицинского транспорта
Новости
Тест-драйв Volvo C40 Recharge: изучаем красоту и динамику шведского электромобиля
Б/у авто
Культовый спорткар Audi выставили на аукцион после 30-летнего простоя (фото)
Б/у авто
На продажу выставлен уникальный 45-летний кемпер GMC Jimmy Casa Grande
Видео
Для добычи золота привлекли электрический автопоезд Scania
Военная техника
На Eurosatory 2022 дебютировал боевой колесный робот Robust
Событие
Совсем скоро украинские перевозчики смогут ездить в ЕС без "дозволов"
Законодательство
С помощью "Дії" можно будет растаможить легковые автомобили
Топливо
В Минэкономики рассказали, когда исчезнут очереди на АЗС
Топливо
Vodafone помогает автомобилистам в поисках топлива – подробности
Детский транспорт
В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера
Детский транспорт
e-PRIAM – первая коляска с электродвигателем от CYBEX
Событие
Что показал опыт эксплуатации аграриями автоматизированных грузовиков
Событие
Водородные тракторы Fendt выехали на испытания в поля
Безопасность
На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
Новости
В отпуск на своем автомобиле: как сделать поездку безопасной
Рус Укр
Автоцентр Новости Новинка У Citroen Ami появилась внедорожная версия

← Назад к входу

Задайте вопрос менеджеру
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте ваши контактные данные:
Оставьте свой вопрос:
Ваши личные данные останутся в безопасности
Лучшее предложение
Сообщить об акциях, скидках, условиях кредита
Оставьте ваши контактные данные:
Город
    Уточните удобное время для звонка:
    День/дата
    Часы
    Минуты
    Заказать обратный звонок
    Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
    Оставьте ваши контактные данные:
    Уточните удобное время для звонка:
    День/дата
    Часы
    Минуты
    Условия Trade-in
    Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
    Оставьте ваши контактные данные:
    Выберите машину:
    Марка
    Модель
    Sample Text
    Запись на тест-драйв
    У Citroen Ami появилась внедорожная версия
    Оставьте ваши контактные данные:
    Выберите машину:
    Город
      Марка
      Модель
      Уточните удобное время для тест-драйва:
      День/дата
      Часы
      Минуты