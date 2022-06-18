У Citroen Ami появилась внедорожная версия

Внедорожный квадрицикл выйдет тиражом в 50 единиц

Представленный в декабре 2021 года концепт My Ami Buggy приобрел серийную форму. От шоу-кара мини-внедорожник отличается более «скромными» колесными дисками с не такими экстремальными шинами. Традиционных дверей у электромобиля по-прежнему нет. Дверь в салон открывают трубчатые черные конструкции. Напомним, что у концепта эту функцию выполняли небольшие желтые панели.

Еще одна «фишка» серийного My Ami Buggy — откидная брезентовая крыша. Подобное решение отсылает в легендарной малолитражке, выпускавшейся в 1948-1990 годах. На кузове и в салоне электромобиля сохранились ярко-желтые акценты, хотя и не в таком количестве, как у концепта.

В остальном электрический мини-внедорожник полностью повторяет базовый Citroen Ami. Автомобиль укомплектован восьми сильным электродвигателем и батареей емкостью 5,5 кВтч. Запас хода не объявлен. Обычная «городская» версия способна проехать 75 км.

Тираж внедорожного Citroen Ami ограничен 50 единицами. Все они будут проданы онлайн 21 июня. Стоимость новой версии электромобиля не озвучивается.