Под пресс пустили почти сотню нелегальных мотоциклов (видео)

Власти Нью-Йорка (США) объявили войну кроссовым мотоциклам, мопедам и квадроциклам, которые не вписываются в установленный уровень шумности, а также в своем большинстве не зарегистрированы и не имеют страховки.

Использование такой техники запрещено в городе уже несколько лет, но многие граждане игнорируют эту норму. Именно поэтому инспекторы полиции не церемонятся с нарушителями и просто конфискуют байки. Их свозят на специальную площадку, а затем утилизируют.

В этот раз провели показательное уничтожение мототехники в количестве 92 единиц. В присутствии мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и представителей СМИ их раздавили бульдозером. Таким образом власти города показали, что байки никогда не вернуться на улицы города. Отмечается, что утилизировать планируют еще 800 мотоциклов, которые были изъяты у их владельцев в этом году.

«Сегодня мы уничтожим эти мотоциклы, чтобы они больше никогда не терроризировали наш город. Они будут превращены в металлолом, а затем переработаны, чтобы больше никогда не выехать на улицы и не подвергать опасности других водителей и пешеходов», — сказал мэр Нью-Йорка.

New York City Mayor Eric Adams waved a checkered flag to start a bulldozing event, where 100 illegal dirt bikes and all-terrain vehicles, confiscated by the New York City Police Department, were crushed pic.twitter.com/DuzKOnWwAN

— Reuters (@Reuters) June 22, 2022