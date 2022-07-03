Польша передала Украине 25 автомобилей скорой помощи (фото)

В Украину продолжает поступать помощь от западных партнеров. В этот раз нашей стране передали 25 новых автомобилей скорой помощи, оснащенных самым современным оборудованием.

Поставку организовал Фонд международной солидарности, который финансируется Европейским союзом и банком краевого хозяйства Республики Польша. Известно, что эти «скорые» отправятся в регионы, которые освободили от российской оккупации. Ведь оставляя территории, солдаты РФ их полностью разграбили.

«‎Спасибо польскому народу и властям за эту важную помощь, которая поможет спасти многие жизни наших воинов и мирных жителей. Спасибо также за десятки тысяч тонн помощи, и за то, что приютили 2 миллиона украинцев, которых из дома прогнала война. Вы были с нами еще тогда, когда многие сомневались в том, что мы выстоим хотя бы несколько дней. Вы с нами сейчас, когда полномасштабная война с РФ длится уже более четырех месяцев. Уверен, что и после победы мы вместе реализуем много проектов в пользу украинского и польского народов», – написал на своей странице в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.