Посмотрите на электропикап Ford, в который попала молния (фото)

Инцидент произошел на острове Датау (Южная Каролина, США). Во время урагана, который пронесся по всему побережью, в припаркованный у дерева электрический пикап Ford F-150 Lightning попала молния.

В результате удара, кабина машины полностью сгорела. Помимо внешней обшивки, огнем уничтожена все оснащение салона. От крыши электрокара и вовсе не осталось и следа. При этом грузовая платформа почти не пострадала. Также уцелела передняя часть Ford Super Duty.

По словам автора, опубликовавшего снимки, все могло быть гораздо хуже. Дело в том, что в электромобиль попала вторичная молния. Изначально она ударила в дерево, и, отрикошетив от него, попала в авто.

Впрочем, объяснение ситуации никак не облегчает ее. В любом случае молния нанесла колоссальный ущерб владельцу электрокара. Восстановлению он не подлежит и теперь пригоден только для разбора на запчасти. Да и тех уцелело не очень много.