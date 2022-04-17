Фанаты самого массового Mercedes-Benz получили ценный подарок

Самым массовым автомобилем Mercedes-Benz, без сомнения, является модель семейства W123, которая выпускалась с 1975 по 1986 год и разошлась по свету в количестве почти 2,7 млн экземпляров. Львиная доля – 2,4 млн пришлась на седаны, в том числе и с удлиненной колесной базой.

Более того, эта модель стала первым авто с «трехлучевой звездой», получившим кузов типа универсал – таких реализовано порядка 200 тыс. ед. И оставшаяся сотня тысяч пришлась на элегантные двухдверные купе. Интересно, что на базе W123 ряд специализированных кузовных ателье выпускал машины скорой медицинской помощи и даже катафалки.

Неудивительно, что у этого легендарного «Мерседеса» сегодня имеется сотни тысяч поклонников по всему миру, в том числе и в Украине. Вот только посмотрите, как наши счастливые владельцы этих авто украшают своих любимцев: один на решетку радиатора прикрутил желтого утенка (см. фото в заголовке), а второй – приварил трубчатые пороги от внедорожника.

А теперь непосредственно о подарке для фанатов. Не так давно в Украине вышла интересная книга, рассказывающая о легендарном Mercedes-Benz W123 через уникальные изображения рекламных проспектов тех лет. Более того, здесь очень много увлекательной технической информации. Так вот, теперь издательство предоставило возможность получить эту книгу совершенно бесплатно, скачав ее в электронном виде.