Грузовики для строительства отметят 125-летний юбилей

Грузовые автомобили начали использоваться для перевозки строительных материалов буквально с самого своего рождения. Уже в 1897 году, всего через год после появления первого в мире грузовика – разработки Готтлиба Даймлера, фирма-производитель представляет машину Daimler с полезной нагрузкой 5 метрических тонн.

Испытания ее на грузоподъемность прошли ни где-нибудь, а на заводе по производству кровельной плитки.

В 1904 году наступает эра первых самосвалов – для опрокидывания кузова назад применялись две лебедки, которыми должны были управлять два человека. В 20-е гг. механический привод начал заменяться гидравлическим, что дало толчок к появлению кузовов трехсторонней разгрузки.

Немаловажно отметить, что, начиная с самого первого грузовика Даймлер, последующие машины для строительного сегмента, как правило, стали оснащаться ведущими мостами с колесными редукторами. Эта традиция сохранилась вплоть до ныне выпускаемой модели Mercedes-Benz Arocs.

В 1937 году Mercedes-Benz презентует настоящий тяжеловоз – 10-тонную модель LK 10000, с двигателем в 150 л. с. и двумя задними ведущими мостами (колесная формула 6х4).

В послевоенные годы возрождение производства грузовиков Mercedes-Benz началось с выпуска устаревших машин с деревянной кабиной – L 4900. В 1949 году выходит новая модель L 3250 на 3,5 т, а в 1953-м – и 4,5-тонная L 4500. Оба этих автомобиля с 4,6-литровым 145-сильным двигателем ОМ 312 станут бестселлерами на рынке вплоть до 1961 года, когда их не заменили новыми.

В 1950 году появилась модель L 6600 грузоподъемностью 6,6 т, оснащенная опять же 145-сильным, но уже 8,3-литровым двигателем OM 315. С середины 50-х на рынок выходят двухосные самосвалы LK 6600, а с 60-х начинают выпускаться и их трехосные братья.

Важной вехой в развитии грузовиков Mercedes-Benz для строительства стало появление в марте 1959 года машин с коротким капотом. Все дело в том, что постановлением тогдашнего министра транспорта Зеебома в Германии были введены новые габаритно-весовые требования для грузовиков. Так и появились на свет «коротконосые» модели. Последние представляли сразу три класса: L 322 – полной массой 10,5 т, типичные среднетоннажники; L 327 – на 12 т, с максимальной полезной нагрузкой в свете новых норм; L323 (позднее L710) – машины весовой категории 7,5 т.

Легкие и средние модели были сняты с производства в 1976 – 1984 гг., а вот тяжеловесы – двухосные L 1924 и L 1928 и трехосные L 2624 и L 2628 – стали настоящими экспортными хитами. Последняя модель L 1924 продержалась на конвейере завода в Верте аж до середины 90-х.

Отметим, что к машинам с усеченным капотом также были добавлены варианты с полным приводом и короткой кабиной. Тяжелые же версии LP предлагались со средней и длинной кабинами. Вскоре машины LP 4х4 были сняты с производства. На непродолжительное время в линейке появляются грузовики с кабинами и шасси фирмы Hanomag-Henschel, которая стали частью Mercedes-Benz. А вот V-образные двигатели, раздаточные коробки и мосты с редукторами здесь стояли все же «мерседесовские». Такие машины 4х4 и 6х6 выпускали до 1973 года, пока не появилось новое поколение грузовиков модульной конструкции – NG (New Generation), позднее известное как SK/MK («тяжелый/средний класс»).

Интересно, что на первой презентации для журналистов грузовики NG были представлены именно в версии для строительного сегмента, а магистральные исполнения появились позднее. С 1980 года автомобили NG 80 начали оснащаться новыми V-образными двигателями – на шесть, восемь и даже десять цилиндров. Между тем, оставались доступными и прежние, рядные шестицилиндрвые агрегаты.

В 1985 году появляется модель NG 85 c двигателем OM 442 – первый в мире дизельный грузовик с электронным блоком управления (EDR). В 1988-м дебютируют машины колесной формулы 8х8 – модель 3528 AK c атмосферным V8 ОМ 422 и модель 3535 AK – c турбодизелем OM 442A. Каждая из них была рассчитана на полную массу 35 т. Поначалу эти машины производились дочерней компанией NAW в швейцарском городе Арбон, а позднее выпуск перенесли на головное немецкое предприятие в Верт.

В 1988 году дебютирует новое поколения грузовиков SK. В качестве опции грузовики для строительного сегмента стали оснащаться кабинами с комфортабельной подвеской от магистральных тягачей. Появились новые дизельные двигатели и коробки передач.

Большегрузные модели SK производились вплоть до 1998 года, когда их не сменили машины семейства Actros, выпускаемые параллельно с 1996 года. А в 2013 году свет увидило принципиально новое семейство грузовиков – Arocs, которое изначально было разработано для строительного сегмента. Эти машины, постоянно совершенствуясь, продолжаются выпускаться и сегодня.