Как Fiat и Pirelli cоздали новый автомобильный бренд

В этот день, 11 января, 67 лет назад в Италии была образована компания Autobianchi – известный производитель легковых и грузовых автомобилей. Однако история этой фирмы восходит еще к концу позапрошлого века.

В 1897 году итальянский инженер Эдуардо Бьянки основал в городе Брешиа акционерное общество «Автомобили и велосипеды».

Через два года там был изготовлен первый легковой автомобиль Bianchi, а в 1906 году – первый грузовик с двигателем в 30 л. с. Последней же крупносерийной легковой машиной стала модель S9 (мотор 1,5 л; 42 л. с.), которая появилась в 1934 году.

А во времена Второй мировой войны фирма Bianchi выпускала известные трехтонные грузовики Miles (4х2) с дизелем мощностью 65 л. с., которые применялись и в Северной Африке, и на Восточном фронте.

В послевоенный период выпуск грузовиков под маркой Bianchi продолжался. Это были автомобили с кабиной над двигателем и трубчатой рамой. Первенцем в 1952 году стала двухтонная модель Sforzesco c бензиновым двигателем (4-цил., 44 л. с.). За ним последовали грузовики на 2,5 и 5,0 т – с дизелями и трансмиссиями от итальянской фирмы OM. Далее был освоен выпуск дизельных машин на 3,0 и 4,5 т, оснащенных четырехлитровым двигателем в 88 л. с. Позже на этой же базе появился и 28-местный автобус.

В 50-е гг. недалеко от Милана, в городке Дезиро, был сооружен новый завод по выпуску автомобилей. Он послужил базой для вновь образованной компании Autobianchi. Интересно, что поначалу у нее было аж три совладельца: сама фирма Bianchi, компания Fiat и шинный король Pirelli. Активы фирмы были разделены между ними поровну. Но через три года Bianchi пришлось уступить свою долю.

В 1957 году появился легковой первенец новой компании – микролитражка Bianchina. Двухцилиндровый «воздушник» (479 см куб., 15 л. с., а позже 17,5 л. с.) разгонял машину до 85 км/ч. Автомобиль продавался успешно и производился в течение шести лет. Всего сделали 35 600 ед.

В конце 1964 года появился автомобиль Primula – оригинальная разработка самой фирмы Bianchi. Машина имела удачный по конструкции передний привод, который затем не постеснялся использовать на своих моделях и сам Fiat. Четырехцилиндровый мотор (1221 см куб., 57 л. с.) располагался спереди поперечно. И еще одно: тормоза на всех колесах были дисковыми – редкость в то время для машин подобного класса. Эта модель выпускалась до 1970 года включительно.

Что касается грузовиков, то еще в 1960 году у них слегка изменился дизайн: иной стала облицовка радиатора, появились модные сдвоенные фары. Но к середине десятилетия спрос на среднетоннажники упал и на производстве остались только лишь двухтонная бензиновая модель Sforzesko и дизельная пятитонка Scaligero. Они выпускались до 1975 года.

В 1967 году компания Autobianchi полностью слилась с Fiat. И через два года начался выпуск легковой модели A112, ставшей наиболее известной продукцией этой марки. Фактически, это была предшественница автомобиля Fiat 127, с которым имела немало общих агрегатов. Двигатель (903 см куб., 44 л. с.) разгонял машину до 135 км/ч. Выпускалась также модель и с двигателем 1050 см куб. в 70 л. с. Ее максимальная скорость была 157 км/ч. До 1986 года включительно было выпущено 1 млн 254 тыс. 178 автомобилей обеих версий.

В 1985 году появился автомобиль Y10. На нем стояли двигатели в 1,0 – 1,3 л, мощностью 45 – 75 л. с. Интересно, что эта машина выпускалась как с передним, так и с полным приводом. А в 1996 году появился улучшенный вариант этой модели. Он назывался Epsilon, но выпускался уже под другим брендом – Lancia. А марки Autobianchi ушла в историю навсегда.