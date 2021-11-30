Как сложилась судьба автомобильного «разведчика» из США

30 ноября 1960 года состоялась презентация широко известного впоследствии американского полноразмерного внедорожника Scout («Разведчик») – детища компании International Harvester. А в следующем году – ровно 60 лет назад, производство этих машин развернулось на заводе фирмы в городе Форд-Уэйн, штат Индиана.

Автомобиль был задуман как конкурент популярному внедорожнику Jeep. Работа над ним началась еще в 1954 году. Интересно, что кузов машины первоначально планировали изготовить из пластмассы, но затем от этой идеи отказались по финансовым соображениям.

Scout на прочном рамном шасси представлял собой двухдверный автомобиль и предлагался в четырех версиях: со съемным жестким верхом, с полноразмерной жесткой крышей, как пикап с полукабиной и как машина с мягким верхом. Ветровое стекло было откидывающимся, двери – съемные, окна – сдвижные.

Базовым двигателем являлся Comanche 152 – 4-цилиндровый агрегат рабочим объемом 2,6 л и мощностью 93 л. с. Интересно, что он представлял собой ни что иное как отрезанную вдоль половинку V-образного 8-цилиндрового 5,2-литрового агрегата.

В трансмиссии применялись трехступенчатая коробка передач Warner и 2-ступенчатая «раздатка» Spicer. Впрочем, выпускался и неполноприводный вариант (4х2). Подвеска колес была независимая, на листовых рессорах. В качестве опции предлагались: блокируемый дифференциал, коробка отбора мощности с лебедкой и версия с двумя бензобаками.

Первоначально планировалось производить по 50 автомобилей в день, но вскоре в связи со спросом выпуск пришлось увеличить вдвое, а затем и втрое. Всего за пять лет, до 1965 года изготовили около 100 тыс. автомобилей Scout 80.

Однако это было только начало пути. В 1965 – 1971 гг. производился уже усовершенствованный автомобиль – Scout 800. Машина стала комфортабельнее: у нее появились ковшеобразные сиденья, улучшилась система обогрева, обновилась приборная панель.

К базовому мотору Comanche 152 добилась версия с турбонаддувом – мощностью 111 л. с. Кроме того, в гамму двигателей входили теперь также агрегаты: 3,2-литровый 4-цилиндровый, рядная «шестерка» в 3,8 л, а также 4,4-литровый V8.

Позже, в 1971 – 80-х гг. выпускалось семейство Scout II – c измененным дизайном носовой части. Кузова были как со съемным мягким, так и жестким верхом. Интересно, что в версии Traveller, которая производилась в 1976-80 гг., съемная крыша была изготовлена из стекловолокна. Эта машина имела дополнительный, третий ряд сидений и, естественно, удлиненную базу: 2997 мм вместо 2540 мм.