Как в Брюсселе дебютировал первый легковой автомобиль от Ford Europe

В 1968 году, 17 января, на Международном автомобильном салоне в Брюсселе состоялась официальная премьера модели Ford Escort. Это был первый легковой автомобиль, созданный европейским отделением фирмы – Ford Europe. Машина пришла на смену успешному долгожителю Ford Anglia.

Производство автомобилей Ford Escort началось еще в последние месяцы 1967 года в Англии, на заводе в городе Халвуд. А вскоре оно было налажено и в Германии, на новом предприятии на окраине городе Саарлуи, где достигало 150 тыс. ед. в год. Но все-таки большинство Ford Escort – около 60% выпускалось в Туманном Альбионе. Кроме того, с апреля 1968 года сборка осуществлялась в Израиле, а в 1970 -74 гг. автомобили изготавливали в Австралии и Новой Зеландии.

Поначалу Ford Escort выпускали только как двухдверные седаны, при этом у стандартной версии были круглые фары, у версии Deluxe имелись еще и дополнительные резиновые коврики, а вот у версии Super фары были уже прямоугольными и в стандартное оборудование входили еще указатель температуры воды и прикуриватель.

Кузов типа универсал, причем двухдверный, появился на модели Ford Escort Estate в конце марта 1968 года. Примечательно, что у этой машины диаметр диска сцепления возрос до 190 мм. Тормозные барабаны и диски тоже слегка увеличили, а задние рессоры усилили. Чуть позже, в апреле появился развозной фургон, а в следующем году – и 4-дверный седан. Впрочем, последний в самой Англии на продавался.

Автомобиль Ford Escort был компактной семейной машиной с бензиновым верхнеклапаным двигателем и приводом на заднюю ось. На модели 1100 мотор рабочим объемом 1098 см куб. предлагался в двух версиях. Стандартная имела более низкую степень сжатия – 8,0:1 и развивала 41 л. с. А на версиях 1100 Deluxe и Super степень сжаия была повыше – 9,0:1 и мощность соответственно побольше – 46 л. с.

Аналогично Ford Escort 1300 (1298 см куб.) тоже имел двигатели двух видов: мощностью 49 и 52 л. с. Предлагалась и спортивная версия 1300 GT – 9,2:1, в 64 л. с. Но самыми заряженными были машины RS 1600 – с 16-клапанным двигателем в 117 л. с. и RS 2000 – со 101-сильным «восьмиклапанником».

С двигателями агрегатировалась либо 4-ступенчатая механическая коробка передач, либо 3-ступенчатый «автомат». Интересно, что Ford Escort стал первым компактным автомобилем марки, получившем реечное рулевое управление.

В июне 1974 года был выпущен двухмиллионный автомобиль Ford Escort первого поколения, в следующем году их производство прекратили. За ними последовали машины второго – шестого поколений. Всего до 2000 года на заводах Ford Europe изготовили 4,1 млн автомобилей Ford Escort. А в Аргентине модель продержалась на конвейере до 2004 года.