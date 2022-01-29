Как в Европе начали выпускать свой Ford Mustang

В конце января 1969 года, на автосалоне в Брюсселе состоялся дебют модели Ford Capri, которая занимает особое место в истории европейского автостроения. Это стильное купе часто сравнивали со знаменитым американским автомобилем Ford Mustang. И это не случайно, ведь дизайн Ford Capri разработал Филипп Т. Кларк, участвовавший и в создании «Мустанга».

Интересно, что на стадии разработки машина называлась Colt, но в связи с появлением «японца» Mitsibushi Colt, ей дали имя Capri – в честь средиземноморского курортного острова Капри. Впрочем, английский Ford прибегнул к этому названию не впервые – в 1961 году дебютировала его модель Consul Сapri.

Производство новоявленной модели Capri началось в ноябре 1968 года, на британском заводе в городе Хейлвуд, а чуть позже, 16 декабря – на немецком предприятии в Кельне. Продажи машины развернулись с февраля 1969 года. Автомобиль быстро завоевал популярность. За первые два года было продано около 400 тыс. ед. Примечательно, что уже в мае 1969 года начался экспорт этих автомобилей в Австралию. А в апреле следующего года наступил очередь Северной Америки и Южной Африки.

Ford Capri получил двухдверный кузов купе типа фастбэк, т. е. с задней частью, плавно спускающейся до заднего бампера. Спортивный облик придавал длинный капот. Салон имел посадочную формулу 2+2.

Что касается механических компонентов, то их использовали от европейской модели Ford Cortina Mk II. Не случайно ведущий английский автомобильный журнал Car назвал машину Сapri «Cortina in Drag», что можно перевести как «Cortina c уменьшенным лобовым сопротивлением».

Для потребителей попроще предлагались автомобили с рядным 4-цилиндровым моторам в 1,3 л в 52 л. с., а позже и с V-образной «четверкой» от модели Taunus, рабочим объемом 1,3; 1,5 и 1,7 л. А более состоятельным клиентам предназначались моторы V6 – Essex в 2.0 л Сologne в 3,0 л.

Добавим, что уже в 1969 году стали появляться и спортивные версии машины: в Германии – 2300 GT (V6, 125 л. с.), а в Англии – 3000 GT (V6, 138 л. с.). Автомобили Mk I выпускались до 1974 года. Всего было выпущено 1 млн 172 тыс. 900 машин.

В 1974 году начался выпуск Ford Capri второго поколения. Они получили новый кузов – не двухдверный, а уже трехдверный, типа хетчбэк, разработанный итальянской фирмой Ghia. Борта его стали гладкими, с них убрали декоративные воздухозаборники.

Гамма двигателей включала рядные 4-цилиндровые моторы 1,3 – 2,0 л, а также V-образные «шестерки» в 2,3 и 3,0 л. Диапазон мощности составлял 54 – 138 л. с., а максимальная скорость достигала 140 – 200 км/ч.

В марте 1978 года начался выпуск третьего поколения Ford Capri. Машины получили сдвоенные фары и ряд незначительных улучшений. Интересно, что в топовой версии модель имела V-образную «воьмерку» в 3,0 л мощностью 180 л. с. Она достигала скорости 220 км/ч.

В общей сложности автомобилей Ford Capri трех генераций в 1969 – 1987 гг. было выпущено 1 900 557 ед.