Лидер корейского автопрома - первые шаги

Ровно 54 года назад, 29 декабря 1967 года была основана первая в Южной Корее независимая компания по выпуску автомобилей – Hyundai Motor. И уже на следующий год она начала выпускать в сотрудничестве с английской фирмой Ford ее известную модель Cortina.

А позже было подписано соглашение о сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi. И в 1974 году в Сеуле вступил в строй новый крупный завод по производству автомобилей Hyundai.

В октябре того же года на Международном салоне в Турине был представлен его новый продукт – компактная легковая модель Pony. Она стала самым первым в Южной Корее автомобилем массового производства и получила прозвище «Кукминча», то есть народный автомобиль.

Дизайн для машины разработал известный итальянский стилист Джорджетто Джуджаро, а механическая часть была, понятно, от Mitsubishi. На машине стоял 1,29-литровый двигатель в 80 л. с., который разгонял машину до 155 км/ч.

В дальнейшем в течение многих лет Pony была самой популярной, знаковой моделью фирмы Hyundai. В октябре 1985 года появился новый ее вариант с двигателями 1,3 л (72 л. с.) и 1,5 л (84 л. с.). А в 1989 году она обрела новый кузов – опять-таки творение Джуджаро. Начиная еще с 1976 года машины Pony активно поставлялись на экспорт, в том числе в Западную Европу, в Канаду и позже в США.

В 1976 году на базе легкового Pony начался выпуск небольших пикапов. А два года спустя компания Hyundai стала производить полноценные грузовые автомобили. Их разработкой занимался конструктор Тревор Лацци (Laccy) – бывший сотрудник британской фирмы Bedford Commercial Vehicles Ltd.

В итоге была сформирована гамма коммерческих автомобилей грузоподъемностью от 1,0 до 7,0 т. В качестве силовой установки были использованы английские дизели Perkins местной, то есть корейской сборки. Так, на однотонной машине устанавливался 4-цилиндровый двигатель рабочим 1,8 л, а на семитонной – турбодизельная 5,8-литровая «шестерка».

В 1984 году вступил в строй новый завод Hyundai в городе Ульсан. Это позволило значительно расширить производство грузовых автомобилей. В 1987 году там стали выпускать легкие фургоны Porter грузоподъемностью 1,0 т. и однотипные с ним пикапы. Кроме того, изготавливали и автомобили модели Mighty, рассчитанные на полезную нагрузку 2,5 – 3,5 т.

Вся эта техника предназначалась для внутреннего рынка. А в 1993 году в Западной Европе были представлены легкие фургоны Porter, которые, по сути, являлись модернизированными версиями японской модели Mitsubishi L300. Они имели или бензиновый двигатель в 2,35 л мощностью 122 л.с ., либо 2,5-литровый дизель в 80 л. с. Различные версии этих машин могли перевозить от 1,0 до 1,8 т. А грузовики типа Mighty поставлялись на экспорт с дизелями в 110 или 115 л. с.