Mercedes-Benz нового класса - на гражданке и в армии

В этот день, 10 февраля, 43 года назад состоялся дебют легкого полноприводного автомобиля Mercedes-Benz G. Его история начался с того, что в Австрии, в конструкторском бюро, основанном знаменитым Фердинандом Порше, велись с середины 70-х гг. работы над подобной машиной. В 1977 году уже испытали прототипы, а затем за серийный выпуск взялся земляк – фирма Steyr-Daimler-Puch.

С февраля 1979 года она стала производить на своем заводе в Граце машины серии G. Это было сокращение слова Gelandewagen, т. е. автомобиль повышенной проходимости. Интересно, что эта модель для Австрии, Швейцарии и некоторых государств Центральной Европы выпускалась под маркой Puch G, а для всех других стран – как Mercedes-Benz G.

Первенцем серийного производства стала версия 230G с бензиновым двигателем (2,3 л; 90 л. с.), затем – многоцелевая 300GD, получившая дизельную «шестерку» (3,0 л; 113 л. с.). И вот такое сочетание бензиновых и дизельных моделей стало с тех порт традиционным для автомобилей серии G.

Автомобили Gelandewagen имели 5-ступенчатую механическую коробку передач, а позже на некоторых модификациях – и автоматическую. В трансмиссии применялась блокировка межколесных дифференциалов. Привод на передний мост был отключаемый. А подвеска всех колес была зависимая, но не на традиционных листовых рессорах, а пружинная.

Размеров колесной базы было три. На самой короткой – 2400 мм устанавливали двухдверные кузова на пять мест с мягкой крышей и трехдверные универсалы. Увеличенную на 450 мм базу имели 5-дверные универсалы. А еще более длинная – 3120 мм была основой для вместительных, неинтегрированных фургонов и санитарных машин.

В 1989 году у автомобилей серии G изменили кузов. Несколько другими стали решетка радиатора и рамки фар, бампер сделали более узким. Примечательно, что в этом же году появилась и особо мощная версия – 300GE, с бензиновой трехлитровой «шестеркой» в 170 л. с. А в дальнейшем выпускались и еще более заряженные машины – с двигателем в 215 л. с.

Как ни странно на первый взгляд, но в Бундесвер «геландевагены» не поступали очень долго. Дело в том, что там с ноября 1978 года состояли на вооружении в больших количествах более дешевые и экономичные автомобили Volkswagen 183 под названием Iltis, т. е. «Хорек». До 1987 года было изготовлено около 10 тыс. таких машин.

И только в конце ноября 1989 года Бундесвер начал испытания дизельного варианта Mercedes-Benz 250GD, получившего там кодовое названием Wolf – «Волк». А массовые поставки развернулись лишь в 1994 году, когда появился модернизированная серия 290GD (2,9 л; 95 л. с.). В последующие годы она стала единственным основным джипом Вооруженных сил Германии: «Волк» таки победил «Хорька».