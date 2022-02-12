На украинских дорогах замечен раритетный седан Dodge (видео)

На днях в Киеве удалось сфотографировать этапную легковую модель Dodge – седан Dart, выпущенный более полувека назад. Машину везли на эвакуаторе в специализированную мастерскую для постройки наcтоящего muscle-car.

Автомобиль привлекает внимание широченными колесами, особенно впечатляют задние «катки». Благодаря снятым дверям можно рассмотреть приборную панель и центральную консоль, в частности.

Представленный Dodge Dart относится к модели четвертого поколения, которая производилась в США с 1967 по 1976 гг. В нашем же случае машина выпуска до 1970 года, о чем говорят оригинальные задние фонари, утопленные под углом и образующие с крыльями мини-плавники. В 1970 году им на смену пришли новые, горизонтальные плафоны, расположенные в бампере.

Модель предлагалась с различными типами кузовов. Это и 4-дверный седан, как на киевских фото, который выпускался на протяжении всей жизни данной генерации. Существовал и его двухдверный вариант, замененный в 1969-м на Hardtop. Было и двухдверное купе, которое производилось с 1971 по 1976 гг.. а также кабриолет (1967 – 1969 гг.).

Стандартным двигателем являлась 2,8-литровая «шестерка» мощностью 115 л. с., которую в 1970 году заменили на агрегат в 3,2 л. Понятное дело, устанавливались и V8, так в 1968 году мотор в 4,5 л был заменен на топовый 5,2-литровый, выдающий на-гора 320 л. с.

Отметим, что Dodge Dart, первое поколение которого появилось еще в 1960 году, производился помимо США еще и в Канаде, Бразилии, а также Колумбии. Более того, с 1965 по 1977 гг. крупноузловая сборка этих машин осуществлялась на заводе Barreiros в Мадриде – за все время там сделали свыше 27 тыс. ед. В то время это был самый роскошный испанский автомобиль – с 3,7-литровым 6-цилиндровым двигателем. Машины европейской сборки также оснащались и дизелем – двухлитровым агрегатом в 65 л. с. Такие авто имели максимальную скорость всего 124 км/ч и использовались преимущественно для работы в такси.