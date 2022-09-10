Найдены интересные фотографии автомобилей с улиц Киева начала 90-х

Эти снимки довольно интересных на сегодняшней день автомобилей переносят на улицы Киева на тридцать лет назад – в начало бурных 90-х.

Они были найдены совершенно случайно в семейном архиве и сделаны на миниатюрный, узкопленочный фотоаппарат «Киев-15М».

Начнем, конечно же, с самого ценного «улова». Это представитель отечественного автопрома – КрАЗ-250, оборудованный не только бетоносмесителем, но еще и бетононасосом. Что и говорить, на то время довольно необычная машина (см. заглавное фото).

Заслуживает внимание и туристический автобус югославской марки TAМ. В конце 80-х эти бело-голубые автобусы с надписью Intourist на борту были свежим веянием, по сравнению с уже привычными «Икарусами». По бокам от него можно увидеть сразу два РАФ-2203 – автомобиль скорой помощи и микроавтобус.

А этот УАЗ-469 с надписью «ВАИ» и большой синей мигалкой на крыше принадлежал Военной автомобильной инспекции, которая сопровождала колонны армейской техники. Фотографировать такие машины на улицах было весьма рискованно.

Еще один туристический автобус и тоже зарубежный – польский Jelcz. Интересно, что позади него можно увидеть «Москвич-407».

А эта уже седан Opel Ascona, который, по сравнению с «Жигулями», выглядел очень круто. То же самое можно сказать и об этом Ford Sierra Estate с дипломатическими номерами – белыми на красном фоне.

Эта машина сфотографирована возле Оперного театра, где в начала 90-х было очень много иномарок, прежде всего из Японии, которые артисты привезли с гастролей. Одна из них – вот этот микроавтобус Toyota LiteAce.