Развозным фургонам Mercedes-Benz исполнилось 125 лет

Так уж вышло, что 2021 год стал юбилейным для коммерческих автомобилей всех времен и народов, причем сразу в двух классах. О первом в мире грузовике – марки Daimler, появившемся 125 лет назад, мы уже писали. А теперь остановится на первом в мире развозном фургоне – фирмы Benz, также отметившем свой 125-й день рождения.

Итак, легкий автомобиль для доставки грузов был разработан и построен компанией Rheinische Gasmotorenfabrik Benz & Cie. из Мангейма в далеком 1896 году. Эта машина появилась в каталоге фирме уже в мае. Интересно, что первым покупателем стали отнюдь не немцы – машину заказали для известного парижского универмага Du Bon Marché. Автомобиль с логотипом этого магазина и был увековечен в рекламном буклете производителя.

Фургон имел длину 3,2 м, ширину 1,7 м и высоту 2,4 м. Его грузоподъемность составляла всего 300 кг. Машина была построена на шасси, которое уже использовалось на легковых Benz – моделях Victoria и Vis-Е-Vis. Двигатель располагался под грузовой платформой. Это был одноцилиндровый, горизонтально установленный мотор рабочим объемом 2,9 л и мощностью 5 л. с.

Крутящий момент от двигателя передавался сначала на ступенчатые шкивы, затем на планетарную передачу и промежуточный вал, а уже оттуда две цепи вели к звездочкам на задних колёсах. Муфта приводилась в действие посредством зацепления и расцепления ремней. При таком сочетании двигателя и трансмиссии груженый фургон разгонялся до 15 км/ч и мог преодолевать подъемы крутизной до 10%.

Первенец был отгружен заказчику 5 декабря. Стоил такой фургон порядка 4500 марок, причем треть суммы нужно было внести сразу при заказе, а остальную часть во время сдачи в Мангейме. К сожалению, нет информации о том, кто же еще приобрел подобные машины.

Однако история зарождения легких развозных автомобилей Benz на этом не заканчивается. Оказывается, в конце 1896 года Эмиль Роже, генеральный представитель компании Benz во Франции, разработал фургон собственной конструкции собственного фургона на шасси Benz Velo. Его партнёром в этом деле стал Leon LʼHollier из Бирмингема. Некоторое количество таких машин были изготовлены в одном из районов этого британского города. После смерти Эмиля Роджера в 1897 году проект был закрыт.