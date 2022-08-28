Toyota Land Cruiser одно время выпускался с двигателями Mercedes-Benz

У нас мало кто знает, что Toyota Land Cruiser довольно долгое время оснащалась дизельными двигателями Mercedes-Benz. Речь идет о довольно ранней модели, 40-й серии, выпускаемой в Бразилии. В этой экзотической стране машину начали собирать еще в далеком 1958 году – под названием Land Cruiser FJ-251.

В 1962 году производство национализировали. Модель получила имя собственное – Bandeirante (по-португальски «Разведчик»). C новом именем поменялся и двигатель – родной 6-цилиндровый бензиновый Toyota 2F в 4,0 л, мощностью 110 л.с. заменили на более экономичный, 4-цилиндровый дизель Mercedes-Benz OM-324 рабочим объемом 3,4 л, развивающий 78 л. с.

В 1973-м ему на смену пришел 3,8-литровый OM-314 в 85 л. с., а в 1990-м – уже 4,0-литровый ОМ-364 в 90 «лошадок». И вот наконец, еще через четыре года на автомобиль снова вернулся «тойотовский» силовой агрегат, только на этот раз это был уже дизель 14B в 96 л. с. Именно такую машину недавно выставили на аукционе.

Bandeirante оказалась бразильским автомобилем-долгожителем, продержавшимся на конвейере до ноября 2001 года. За четыре десятилетия было изготовлено 103 750 ед. Машины выпускались с короткой и длинной колесной базой. Интересно, что у машин с мягким или жестким верхом она была 2285/2755, а у коммерческих вариантов – пикапов с одно- или двухрядной кабинами, а также грузовых фургонов – 2955/3355 мм.

В свое время корреспондент «Автоцентр» побывал в Рио-де-Жанейро, где ему удалось сфотографировать несколько интересных экземпляров модели Toyota Bandeirante.