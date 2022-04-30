Возле Львова находится уникальное собрание ретроавтомобилей (видео)

Возле самого Львова, в селе Глуховичи находится настоящий кладезь автомобильных рариретов прошлых лет. И название ему Retro Land Lviv. Под открытым небом здесь собраны десятки машин в разном состоянии, сообщается на YouTube-канале Oleg AC.

Самые ценные из них все же укрыты под навесом. Среди них отметим Tatra 57B образца 1938 года – с оппозитным двигателем воздушного охлаждения спереди. И Opel Olympia 1,3 л 1935 года – тоже с родным мотором, а также прекрасно сохранившийся SAAB 96 с двухдверным кузовом седан 1960 года.

А вот непосредственно в доме находится изюминка всей коллекции – редчайший Mercedes-Benz 290 c кузовом лимузин, выпускавшийся с 1933 года. Такой машины даже нет в заводском музее в Штутгарте.

Из других интересных экспонатов нельзя не отметить крохотный Steyr 55, прозванный Steyr-baby образца 1938 года.

А также роскошный Rover 2000 ТС 1966 года. Последний оснащался двигателем со сдвоенным карбюратором, в 124 л. с. и предназначался для экспорта в Северную Америку и в континентальную Европу.

А вот этот немаленький автомобиль привлекает вниманием своей аэродинамической формой. Точно такого нигде больше нет. Оказывается, за его основу был взят кузов Tatra 600 Tatraplan (1948 – 1952 гг.), о чем говорят характерные боковые двери. Владелец произвел кардинальную модернизацию, изменив компоновку.

Был установлен иной капот с решеткой радиатора а-ля Mercedes-Benz, что говорит о появившемся спереди двигателе (у оригинала он сзади),. Кроме того, видоизменена задняя часть кузова. Привлекает внимание и массовая итальянская малолитражка – Fiat 850 образца 1964 года. Retro Land Lviv также порадует любителей американских автомобилей 60 – 80-х гг.