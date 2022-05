Седан Acura TLX Type S испытают восьмидневной гонкой по США

Заезд в несколько тысяч километров пройдет через двенадцать штатов и несколько знаменитых гоночных трасс

Серийная версия Acura TLX Type S примет участие в гонке Tire Rack One Lap of America 2022. В течение восьми дней участники побывают в 12 штатах и посетят ряд гоночных трасс, включая Barber Motorsports Park в Алабаме, Heartland Motorsports Park в Канзасе и Putnam Park Road Course в Индиане.

В этом заезде представлять заводскую команду Honda of America Racing Team (HART) будут штатные инженеры Acura — Николас Хамманн и Клифтон Чинг. Хамманн отвечает за спецификации подвески автомобилей марки, а Чинг — за настройки шасси и ездовые характеристики.

На старт выйдет стандартная версия Acura TLX Type S с мотором V6 3,0L (360 л.с.). Привод — полный. От серийной модели он отличается только колесными дисками HRE и тормозными колодками Carbotech. Ливрея стилизована под автомобиль безопасности Acura Grand Prix of Long Beach. Участие в гонке, протяженностью несколько тысяч километров, станет для седана TLX Type S проверкой настроек подвески и надежности в целом.