Skoda показала новый кроссовер за 70 585 долларов

Им стал «заряженный» электрический Enyaq Coupe iV RS

Skoda представила новый кроссовер Enyaq Coupe iV, который стал первой электрической моделью марки, доступной в версии RS. Новинка построена на модульной платформе MEB, разработанной концерном Volkswagen специально для электрических моделей принадлежащих ему марок.

Версия с шильдиком RS укомплектована двухмоторной силовой установкой мощностью 306 л.с. и аккумуляторным блоком емкостью 82 кВтч. От базовой модификации «заряженное» кросс-купе отличается заниженной спортивной подвеской и 20-дюймовыми колесными дисками.

Заявленное время ускорения с места до 100 км/ч — 6,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Также для модели заявлен лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,234.

На рынке кроссовер нового поколения предложат в четырех модификациях. Базовый Enyaq Coupe iV с приставкой 60 укомплектован одним мотором 179 л.с. и батареей на 62 кВтч. Следующий за ним 80 iV получил мотор мощностью 204 л.с. и батарею емкостью 82 кВтч. Запас хода такого кроссовера самый маленький в семействе — 545 км. Полноприводные кросс-купе — iV 80x и iV RS — получат по два мотора (по одному на оси). Их мощность 265 и 306 л.с. соответственно.

В Великобритании «заряженный» кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV RS оценили в 70 585 долларов. Это стоимость базовой версии, что делает его самой дорогой моделью чешской марки.