Автомобили Scania - 130 лет славной истории

Ровно 130 лет назад, 11 декабря 1891 года в шведском городке Седертелье, что в 40 км к югу от Стокгольма, была зарегистрирована небольшая фирма – акционерное общество Vagnfabriks Aktiebolagen i Sodertelge. С этого и началась история компании Scania – одного из крупнейших сегодня производителей высококачественных грузовиков и автобусов.

Новообразованная фирма занялась производством железнодорожных вагонов, как грузовых, так и пассажирских, а также вагонов для конок. Фирма быстро заняла лидирующее положение в своем сегменте на местном рынке и сохраняла его в течение десяти лет – с 1893 до 1903 года.

Однако в 1896 году компания решила заняться новой, перспективной продукцией – автомобилями. На работу был приглашен талантливый инженер-конструктор Густав Эриксон. К лету 1897 года он разработал двигатель внутреннего сгорания – V-образный, 4-цилиндровый, мощностью 6 л. с. Его и установили на машину собственной разработки, которой суждено было стать первым шведским легковым автомобилем.

Весной 1898 года машина совершила пробег между двумя населенным пунктами, туда и обратно, преодолев суммарно расстояние 20 км. Затем Эриксон продолжал совершенствовать свое детище. Для этого автомобиля он разработал несколько моторов – и рядный, и V-образный, и оппозитный.

А в 1902 году он построил и первый свой грузовик, рассчитанный на перевозку полутора тонн. Под сиденьем водителя был установлен 2-цилиндровый оппозитный двигатель, которые имел рабочий объем 2,7 л и развивал 9 л. с. Он обеспечивал максимальную скорость 12 км/ч.

Еще одним предком нынешней компании Scania был открытый в городе Мальме филиал английской фирмы Humber, выпускавшей велосипеды. В 1901 году он был преобразован в компанию Maskinfabriks Aktiebolagen Scania, сокращенно просто Scania.

За год до этого руководство компании приняло решение разработать автомобиль, предназначенный специально для непростых климатических условий Швеции. И вот в 1901 – 1902 гг.. были построены три прототипа такой машины. На них стоял 4-тактный двигатель от фирмы French Aster. Он был одноцилиндровый и имел водяное охлаждение.

Кузов же был построен известным предприятием G.A. Jonnsson Vagnfabriks AB, которое находилось по соседству – в том же городе Мальме. А вот фонари освещения и обивку кузова поставила фирма из Копенгагена – Sally Mayier. Вскоре начался серийный выпуск таких легковых машин, получивших название Scania A.

В 1902 появился и грузовой первенец фирмы – Scania As, рассчитанный на 1,5 т, который, правда, так и остался в одном-единственном экземпляре. Интересно, что его создатели – инженеры Антон Свенссон и Рейнгольд Торссим поначалу не могли договориться о том, где же должен находиться двигатель – спереди машины или позади. В итоге был достигнут компромисс – мотор разместили под сиденьем водителя. Это был 2-цилиндровый агрегат в 12 л. с.

В дальнейшем оба прародителя нынешней компании Scania cосредоточились на производстве грузовиков, но пошли каждый своим путем. Однако в октябре 1910 года Scania, оказавшись в трудном финансовом положении, пошла на переговоры со своим главным конкурентом – фирмой Vagnfabriks (Vabis). И в марте следующего года они таки слились, образовав новую компанию Scania-Vabis.

А спустя полвека бренд Scania в чистом виде появился на рынке снова. Поводом стало подписание 19 декабря 1968 года соглашения об объединении компаний Scania-Vabis с солидным земляком – корпорацией SAAB, которая производила не только автомобили, но и самолеты.