Как "Эталон" разработал автобус-трансформер

В этот день, 5 февраля ровно 12 лет назад, в Киеве, на Европейской площади состоялась презентация нового автобуса корпорации «Эталон» – модели ЧАЗ-А08310. Незадолго до этого, в сентябре 2008 года начался ребрендинг всего модельного ряда автобусов «Эталон». Каждый получил красивое «цветочное» название. И представленная новинка, в эффектной красно-белой окраске, тоже обрела имя собственное – «Мак».

ЧАЗ-А08310 был спроектирован во Львове, в собственном НИИ компании, что называется с чистого листа. А непосредственно изготовил автобус Черниговский автозавод, входящий в состав «Эталон». Новинка представляла собой комфортабельную машину туристического класса, длиной 8,4 м. Снаряженная масса составляла 6,55 т, полная – 9,0 т.

В салоне имелось 35 удобных кресел, изготовленных в Украине. Интересно, что все они были быстросъемными, что позволяло легко перепланировать салон, в частности преобразовать его в грузопассажирский или даже грузовой.

Чтобы облегчить его загрузку обязательную дверь аварийного выхода сделали не сбоку, а в торце кузова. Ширина ее проема составляла 930 мм. Автобус мог также использоваться и как служебный, и как штабной, и как специальный. Разумеется, имелись и багажные отсеки, расположенные по бокам внизу, общим объемом 2,4 м куб.

При проектировании этого автобуса была предусмотрена возможность установки двигателей от разных производителей. На представленном 5 февраля образце был установлен лицензионный турбодизель Deutz. Он соответствовал действующим тогда экологическим нормам Евро 3.

Топливная аппаратура применялась от известной фирмы Bosch. Рабочий объем составлял 4,04 л, мощность – 122 л. с., а максимальный крутящий момент – 410 Нм при 1500 об/мин. Двигатель работал в паре с механической, 5-ступенчатой коробкой передач марки ZF. Рабочая тормозная система была пневматическая, с ABS, а стояночный тормоз – с пружинными энергоаккумуляторами. Подвеска всех колес применялась рессорная, зависимая. Контрольный расход топлива при постоянной скорости 80 км/ч составлял 20 л на 100 км. Максимальная скорость была 90 км/ч.

В ходе испытаний автобус показал, что все параметры, заложенные в нем проектантами, выдержаны. Он был мягок на ходу, устойчив и обладал хорошей маневренностью.

В мае, на Международном салоне коммерческих автомобилей TIR 2009 в Киеве новая модель ЧАЗ-А08310 «Мак» была представлена на стенде корпорации «Эталон» и вызвала большой интерес посетителей. И следующей весной машина была запущена в производство.