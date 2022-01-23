Как появились тягачи Volvo для 100-тонных автопоездов

В середине января 1995 года на автосалоне International Commercial Motor Show в Брюсселе компания Volvo Trucks представила новые грузовики FL12. Это были самые мощные машины из обширного семейства FL, предназначенного для местных и региональных развозок.

Гамма FL12 включала автомобили с колесной формулой 4х2, 6х2, 6х4 и 8х4 с различными размерами колесной базы. Имелись также версии 6х4H и 8х4H, предназначенные для особо тяжелых условий эксплуатации. Предлагались и полноприводные автомобили – 4х4 и 6х6.

У двухосных автомобилей 4х2 полная масса доходила до 20 т, а у трехосных 6х2 – до 26 т. А вот максимальный вес автопоезда с их участием был один и тот же – 52 т, а для машин с колесными редукторами – 70 т . Что же касается моделей 6х4 и 8х4, то их полная масса составляла соответственно – 34 и 41 т. И они могли работать в составе автопоездов весом до 65 т, а машины с колесными редукторами – и вовсе до 100 т.

Отличительной особенностью всех этих машин являлся новый, мощный двигатель D12A. Интересно, что точно такой же устанавливался и на тяжелых магистральных тягачах Volvo FH12. Это был 6-цилиндровый турбодизель с четырьмя клапанами на цилиндр и непосредственным впрыском топлива с помощью насос-форсунок.

Агрегат рабочим объемом 12,1 л предлагали в двух версиях. Одна имела мощность 380 л. с. и крутящий момент 1760 Нм при 1100 – 1300 об/мин. Другая была помощнее – 420 л. с. и 1850 Нм при тех же оборотах. Эти двигатели соответствовали принятым тогда экологическим нормам Евро 1 или Евро 2.

Новации были и в трансмиссии. Кроме механических коробок передач на автомобилях 4х2 и 6х2 предлагалась и 12-ступенчатая полуавтоматическая Geartronic с электронным и ручным управлением. А на более тяжелых версиях был установлен 6-ступенчатый автомат Powertronic. В качестве опции мог устанавливаться и ретардер. Заметим, однако, что у автомобилей 8х4 КП была только механическая, с числом передач 12+2.

Особо отметим, что автомобили семейства FL12 отличались высоким уровнем пассивной и активной безопасности. Они имели мощные барабанные тормоза, а в качестве опции – и систему ABS. Устанавливался и эффективный моторный тормоз VEB мощностью 260 кВт.

Кабины автомобилей Volvo FL12 отличались улучшенной аэродинамикой. На крыше тягачей мог устанавливаться большой спойлер. Кабины предлагались двух типов: короткая дневная или удлиненная спальная. Обе имели оптимальную эргономику и обеспечивали высокий уровень комфорта.

В 1998 году на смену тяжелой серии FL12 пришли новые грузовики семейства FM12, которые имели полную массу 18 – 42 т и двигатели до 420 л. с.