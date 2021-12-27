Как украинские автоперевозчики красиво обошли поляков (видео)

Новый, уникальный по конструкции полуприцеп от украинского производителя TAD позволил привлечь к перевозкам трамваев отечественные компании, а не зарубежные. Вот такой радостной новостью поделился сам изготовитель – предприятие «Транс-Авто-Д» из г. Волочиск, Хмельницкой области.

Полуприцеп для перевозки трамваев от TAD – единственный в Украине. Да и в Европе такие делают лишь несколько компаний. Новинка имеет довольно сложную конструкцию, со встроенными железнодорожными путями. Последняя позволяет самостоятельно загружать и выгружать трамвай массой 40 – 50 тонн. Полуприцеп получил восемь осей, а также выдвижную раму как в передней, так и в кормовой частях. В итоге он способен перевозить грузы длиной до 33 м и массой до 100 т.

Это не только самый сложный продукт марки TAD, но и самый дорогой – его цена около полумиллиона евро. Однако он наверняка окупится, ведь новинку уже задействовала одна украинская транспортная компания для перевозки первых двух трамваев «Электрон» во Львов. Всего же в Город Льва получит 10 таких машин. Красиво получается: украинский трамвай доставляют на отечественном полуприцепе, причем заказ выполняет наша компания, а не польская, как до этого при аналогичных перевозках. Так держать!

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