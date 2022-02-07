Местные власти для ремонта дорог привлекли мусоровозы

Обмен информацией между мусоровозами c помощью технологий 5G и IoT может стать новым этапом в обустройстве местной дорожной и придорожной инфраструктуры. И тому пример новый проект, реализуемый властями Brimbank City – района местного самоуправления к северо-западу от центра Мельбурна совместно с Технологическим университетом Суинберна в Австралии.

На мусоровозах установили камеры с высоким разрешением, а также GPS-датчики. В ходе ежедневных поездок они мониторят состояние дорог, автобусные остановки, дорожные знаки и т. д. Полученная в режиме онлайн информация передается в облачное хранилище, где на ее базе формируется подробная карта объектов, которые нуждаются в ремонте. Причем данные оперативно поступают непосредственно на смартфоны ремонтных бригад, а те, в свою очередь могут оперативно фиксировать статус выполненных работ для отчета.

Информация в 3D поступает с мусоровозов со скоростью 900 мегабит в секунду. Для сравнения, средняя скорость мобильной передачи данных в Австралии в 2020 году составляла около 43 мегабит в секунду.

Стоимость проекта составляет около 1,18 млн долларов, однако он очень быстро окупится. Новая технология значительно сократит время, необходимое для выявления, документирования и решение проблем, устранит необходимость в дорогостоящей ручной отчетности и аудите, что позволит сэкономить до 50% затрат на данном этапе. На сегодняшний день в Австралии более 900 км дорог находятся в стадии ремонта, а на ежегодное обслуживание и улучшение дорожных и придорожных объектов только в Бримбанке тратится примерно от 15 до 20 млн долларов США.