На украинских дорогах замечена самая популярная малолитражка от Джуджаро

Этот автомобиль по праву считается одним из самых массовых Fiat – c 1980 по 2003 год было произведено более 4 млн машин первого поколения. На днях одну из них удалось сфотографировать в Киеве. Как многие, наверное, уже догадались речь идет о модели Panda. Запоминающийся дизайн с прямолинейными формами кузова – здесь даже плоское лобовое стекло, разработал сам Джорджетто Джуджаро.

Представленный экземпляр был выпущен не раньше 1986 года. Такие машины отличаются пластмассовой решеткой радиатора, заменившей металлическую, расположением заднего номерного знака (перенесен с крышки багажника на бампер) и пружинной, а не рессорной задней подвеской.

Обновленные машины также получили иное обозначение модификаций – вместо прежних цифр 30; 34 и 45, показывающих мощность в л. с., появилось трехзначные, с округленным рабочим объемом двигателя – 750 и 1000. На нашем автомобиле видим цифру «750», что говорит о моторе рабочем объеме 769 см куб., мощностью 34 л. с. Это представитель семейства бензиновых двигателей FIRE с верхним распредвалом, которые начали устанавливаться на модернизированные машины с того же 1986 года. Предлагались также варианты на 999 см куб. и топовый на 1108 см куб. в 54 л. с.

Поначалу двигатели Fire оснащались карбюраторами Weber, однако после появления катализатора получили центральный впрыск топлива. В 1987 году на них начали применять систему впрыска Bosch Mono Jetronic, с 1992-го – одноточечный впрыск Weber SPI, а с 2000-го – и многоточечный MPI. С 1986 по 1992 г. в программе присутствует также и дизель в 1301 см куб., мощностью 37 л. с. Стандартная коробка передач для всех машин – механическая, 5-ступенчатая. По заказу был доступен и вариатор ECVT от Fuji Heavy Industries.

С 1997 года Panda исчезает с европейских дилерских центров, за исключением Италии – сказалось ужесточение требований по безопасности и экологичности. Сегодня машины Fiat Panda первой генерации встречаются на дорогах все реже и реже, тем более на отечественных.