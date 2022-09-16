НYVIA презентует на IAA Transportation 2022 линейку водородных Renault Master

Компания НYVIA, как партнер Renault в области водородных технологий, впервые продемонстрирует на автосалоне полную линейку развозных моделей на топливных элементах. Произойдет это в рамках выставки IAA Transportation 2022, проводимой в Ганновере с 20 по 25 сентября. На стенде НYVIA можно будет увидеть грузовой фургон Renault Master Van H2-TECH, городской автобус Master City Bus H2-TECH и шасси с кабиной Master Chassis Cab H2-TECH.

Отметим, что НYVIA стали инициатором проведения ряда потребительских испытаний новейших водородных моделей. Так, фургон Renault Master Van H2-TECH будет протестирован во Франции такими компаниями как Chronopost – лидером в области экспресс-доставки, Orange – ведущим игроком в телекоммуникационном сервисе, а также Equans – мировом лидере в области мульти-технического сервиса. В Германии машину опробуют в автопарке логистической компании Hamburger Hafen und Logistik AG, а также на фирме Maximator Hydrogen, которая является лидером в области водородной заправочной инфраструктуры.

Что же касается автобуса Master City Bus H2-TECH, то эту машину будут активно продвигать через дистрибуторскую сеть: компании PVI (Франция), Mellor (Швеция, Норвегия и Финляндия), Tribus (Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия и Люксембург) и Qibus (Италия). А первыми клиентами будут такие фирмы как RATP Dev – один из ведущих операторов Европы, B.E. Green – французский лидер по количество эксплуатируемых автобусов Zero Emission, Milla – оператор по автономным транспортным средствам во Франции, а также перевозчик из Нидерландов – Stroomlijn.

Касательно шасси Master Chassis Cab H2-TECH, то сегодня компания открыта для различных кузовных застройщиков, которые смогут предложить соответствующие рефрижераторные фургоны, самосвальные платформы, а также кузова повышенного объема.