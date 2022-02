Выставка коммерческих автомобилей IAA 2022 пройдет в новом формате

Международная выставка коммерческих автомобилей IAA, традиционно проводимая в Ганновере раз в два года, получила новое название – IAA Transportation. В этом году она запланирована на 20 по 25 сентября. Ее девиз – People and Goods on the move» («Люди и товары в движении». Помимо презентации новых грузовиков, автобусов и прицепной техники, акцент будет сделан на логистике и цифровизации коммерческого транспорта на пути к климатической нейтральности.

Таким образом, IAA становятся ведущей международной платформой в данной сфере. С расширенной концепцией выставка свяжет соответствующих производителей и поставщиков из секторов грузового транспорта, автобусов и логистики с ведущими поставщиками технологий.

«IAA Transportation является ведущей торговой выставкой в области транспорта, коммерческих автомобилей и логистики. Наша успешная антиковидная концепция мюнхенской выставки IAA Mobility 2021 будет использована и на IAA Transportation в Ганновере: текущий статус регистрации дает понять, что расширение концепции было положительно воспринято отраслью. Уже получены заявки от участников из более чем сорока стран. Высокий уровень регистраций радует, а также подчеркивает желание экспонентов еще раз предложить клиентам живой опыт работы с новинками», – говорит Юрген Миндель, управляющий директор VDA.

Напомним, что в 2020 году автосалон IAA Commercial Vehicles был отменен из-за пандемии коронавируса. Хочется верить, что выставку в новом формате удастся провести в намеченные даты.