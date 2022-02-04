Спорткупе Porsche 911 станет внедорожником (первый рендер)

Единственный неофициальный рендер будущей серийной модели опубликовали в сети

Мы видели множество переделок Porsche, причем часть из них была вариантом от тюнеров, вторая — от обычных умельцев. Увидеть заводской «внедорожный» спорткар Порше настоящая неожиданность. Вне сомнений такой 911 поступит в серию. По некоторым данным, автомобиль будет называться Dakar. Выход модели — дань уважения раллийному прошлому марки.

Внешность будущей новинки в Porsche раскрывать не стали. Свое представление о том, как может выглядеть спорткар для бездорожья представили дизайнеры Motor1. Этот образ создан на основе шпионских фото и данных инсайдеров.

Ожидается, что Porsche 911 Dakar так же, как и Taycan Cross Turismo будет сочетать в себе производительность и универсальность. Автомобиль на рендере получил увеличенные колесные арки, оригинальные бамперы и дополнительную защиту днища. Все это намекает на то, что в основном он будет передвигаться вне асфальта. Кроме того, новинке приписывают увеличенный дорожный просвет, фиксированное заднее антикрыло и специальные шины.

По некоторым данным, в движение особый 911 будет приводить 3,0-литровый шестицилиндровый оппозитный мотор, выдающий 450 л.с. Но официально эта информация пока не подтверждена, точно так же как и дата дебюта «внедорожного» купе.