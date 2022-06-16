Таким будет брутальный внедорожник Chery (фото)

Серийное производство новинки суббренда Jetour начнется осенью 2023 года

В январе 2022 года Chery Automobile показала концепт среднеразмерного пятидверного внедорожника T-X. Шоу-кар в стилистике современного Land Rover Defender разработал суббренд Jetour, основанный китайским концерном в 2018 году.

По инсайдерской информации, серийная версия брутального внедорожника выйдет на рынок под названием T-1. Ее будут предлагать в стандартной и удлиненной версиях. Габаритная длина обычной модификации с пятиместным салоном составит 4,8 метра. Удлиненный Jetour T-1 предложит семь посадочных мест и будет достигать 4,95 метров в длину.

Технической информации о будущей серийной модели, нет. Концепт T-X основан на рамной платформе Jetour T. Эта архитектура позволяет использовать наддувные бензиновые двигатели объемом от 1,0 до 3,0 литров, гибридные силовые установки последовательного типа и полностью электрические системы.

По предварительным данным, T-1 укомплектуют бензиновыми турбированными моторами рабочим объемом 1,6 и 2,0 литра. Больше подробностей о новинке появится ближе к премьере.