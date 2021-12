Такой ни у кого нет: электрокары Tesla получили новую уникальную функцию

В канун новогодних праздников Tesla решила порадовать владельцев электромобилей очередным обновлением. Оно получило название Holiday Update и принесло много новых функций. Теперь кроме встроенного приложения TikTok, ряда развлекательных «фишек» и нового интерфейса, владельцы смогут воспользоваться функцией Megaphone.

Ее название говорит само за себя. Она позволяет использовать электромобиль в качестве мегафона, который будет транслировать наружу все то, что было сказано в салоне.

Новую функцию получили не все модели Tesla, а только те, которые покинули конвейер в 2019 году и позже. Такое «несправедливое» решение объясняют наличием внешнего спикера, который начали устанавливать два года назад. Тогда он исполнял роль звукового сигала, который предупреждал пешеходов о движении электрокара на низких скоростях.

NEW Tesla Megaphone feature. This is crazy! These cars haha… pic.twitter.com/OB8oI3wwhH

— Ryan Shaw (@ryanshawtech) December 24, 2021