Tesla готовит обновления для Model S: машина уже попалась на фото

В Facebook появились фото прототипа Tesla Model S с новыми задними фонарями и большой крышкой зарядного порта, предположительно, совместимого с CCS. Снимки с испытательного трека завода Tesla во Фримонте, Калифорния, опубликовал Сойер Мерритт. На них хорошо видно, что задние фонари больше не соединены черной декоративной полосой.

В сообщении под фото автор написал, что компания готовит обновления для недавно представленных версий Tesla Model S Plaid и Long Range.

Актуальные версии седана поддерживают зарядку с помощью фирменного разъема и европейского Type 2, используемого для зарядки, как постоянным, так и переменным током. Отразится ли новая форма фонарей на качестве света, пока не известно. Не исключено, что аналогичные обновления ожидают кроссовер Tesla Model X.

BREAKING: Refreshed 2022 Model S Plaid spotted with brand new rear taillight design (black bar no longer extends into taillight) and new charger flap (to match the Model 3/Y). Just 6 months into Plaid production, they are already improving it!

