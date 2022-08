Тест-драйв военного HUMMER

В рамках американской помощи нашим военным, в Украину поставили несколько сотен бронеавтомобилей HMMWV, больше известных как Hummer Н1. На самом деле наши военные уже работали с данной техникой. Ведь одна из партий в почти полсотни машин поступила на службу в Вооруженные Силы Украины еще в 2001 году.

Он давно стал легендой – как в свое время Willys. И как когда-то понятие «настоящий внедорожник» ассоциировалось с Willys, так теперь оно связано с военным автомобилем HMMWV или его «гражданским братом» Hummer’ом (это название созвучно с английским hammer – молоток). Оказывается, у всех этих машин – общие корни.

В это трудно поверить, но капот у этого монстра стеклопластиковый.

Вряд ли найдется кто-либо, кто обвинит «Хамви» в отсутствии военной стати и выправки. Военный мундир как нельзя лучше подходит этому солдату фортуны. Поэтому, чтобы иметь соответствующий вид и настрой, переодеваемся в «камуфляж» и мы.

Широкий и низкий кузов, вертикально стоящие ровные стекла, почти отсутствующие свесы (мотор расположен в базе за передней осью, а огромные 37-дюймовые колеса являются практически крайними точками кузова) – по-моему, элегантность HMMWV в его грубости. Трудно поверить, но оказывается, капот у этого монстра стеклопластиковый. На тестируемый автомобиль приварили передний бампер от ГАЗ-66. Не сказал бы, что такой «тюнинг» сильно подпортил его внешность, но вот геометрическую проходимость ухудшил, увеличив передний свес и уменьшив тем самым угол въезда. До этого он составлял 72° и 47° – при установленной лебедке (угол съезда HMMWV – 37,5°).

Благодаря независимой подвеске, на участках со сложным рельефом каждое колесо находит свою точку контакта.

Это был Зверь, большой и хищный. Настоящий боец. Под внешней невозмутимостью иноземного камуфляжа скрывалась способность радоваться горячему ветру, силе и легкости движения. Опьяненный пространством и возможностью что-либо преодолеть, он довольно урчал мотором и порыкивал при выезде из глубокого рва. Он точно был рад, потому что большую часть времени стоит в гараже. Его выводят оттуда раз в месяц для торжественного выезда. Его «проветривают», как парадный мундир. Он – диковинка. И окружающие смотрят на него, как на хищника в зоопарке, с опаской и удивлением.

Скоростные заезды

Сомнений по поводу места проведения тестовых заездов ни у нас, ни у военных не возникло – только полигон. Там и скоростные участки есть, и непроходимые, вернее, «непроезжаемые» найдутся.

Вопреки ожиданиям, посадка в кабину легкая, только порог высоковат. Так что по тревоге экипаж мгновенно займет свои места. Можно вообще сделать машину открытой – каждая дверь снимается менее чем за две секунды. Силовой агрегат сильно сдвинут назад, за переднюю ось, поэтому даже при более чем двухметровой ширине машины каждый из четверых пассажиров ютится в своей собственной тесной норке возле двери, вокруг огромного трансмиссионного тоннеля. Обстановка в салоне по-военному спартанская – только самое необходимое, включая держатели для автоматических винтовок М-16. (Как это наши умельцы еще не переделали их под АКМ?)

Турель для пулемета вращается и фиксируется во множестве положений, обеспечивая наводку в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Расположенный практически в салоне дизель в движении досаждает сильным шумом. Обо всех, даже мелких, неровностях и камешках «Хамви» старательно докладывает всем сидящим в нем. И это при огромных колесах! В плане обзорности назад водителю приходится ориентироваться только по левому зеркалу, правое перекрывается передней стойкой кузова. Огромная и грозная с виду машина совершенно не требует привыкания и управляется буквально одним пальцем. Мощный гидроусилитель позволяет с легкостью ворочать огромными лаптями даже когда машина стоит на месте. Очень удобно для серьезного бездорожья, где колеса может подклинить камнями или ветками. Небольшой, тонкий и жесткий руль характеризует полное отсутствие реактивного усилия и информативности. Хотя управляется автомобиль хорошо. На грунтовой дороге при добавлении газа в повороте «Хамви» легко уходит в занос, а затем, если переборщить с газом, как типичный «полноприводник» переходит в боковое скольжение. И при этом – никаких кренов. Правда, из-за отсутствия обратной связи на рулевом колесе отлавливать машину весом более двух с половиной тонн приходится «вслепую», не чувствуя угла поворота колес. На этом фоне достаточно острый руль смотрится даже странно, хотя это и удобно. Впрочем, в армии (и как оказалось, не только в нашей) много странного, загадочного и непонятного для гражданских лиц.

«Непроходимые» участки

Все препятствия учебного полигона HMMWV преодолел играючи. Возник на пути мостик, который оказался уже, чем колея машины – нет проблем: поворот руля и, заложив крутой вираж, «Хамви» не снижая скорости сиганул в разбитый овраг. Машину хорошо подкинуло, и шишка на голове была бы обеспечена. Но к счастью, потолок оказался обшит слоем мягкого материала, так что только помялось армейское кепи. Хуже пришлось пассажирам. Передний еще успел ухватиться за матерчатое кольцо, выполняющее роль ручки, а сидящим сзади и уцепиться было не за что.

Крутящий момент от двигателя передается через КПП, раздаточную коробку, главные передачи и колесные редукторы, что увеличивает тягу на колесах.

Короткоходная подвеска позволяет тяжелой машине легко отрывать колеса от земли. Правда, ходовая настолько мощная, что безболезненно выдерживает и приземления, причем с приличной высоты. Чуть позже мы умудрились не снижая скорости преодолеть искусственный ров глубиной более трех метров с углом наклона плит, служащих для съезда и выезда, около 45 градусов.

И все же сложные участки лучше проходить на 1-й или 2-й передаче. Подлетел к очередной яме, нажал на перфорированную (чтобы нога не скользила) педаль тормоза, сбросив скорость, перевел рычаг в нужное положение – и вот уже, натужно ревя дизелем и «задирая» поочередно колеса, HMMWV уверенно преодолевает препятствие. Для особо сложных условий машина имеет блокировку межосевого дифференциала и понижающий ряд в трансмиссии. Кажется, что ничего невозможного для нее нет. Большой дорожный просвет (406 мм!) обеспечивается применением полностью независимой подвески на А-образных рычагах.

На всех колесах установлены вентилируемые тормозные диски. Они вынесены к главным передачам с внутренних сторон полуосей, чтобы на них меньше попадала грязь. Рама, топливный бак, глушитель, агрегаты трансмиссии, подвески, тормозной и топливной систем, «утопленные» в кузов, делают днище «Хамви» абсолютно ровным. HMMWV может буквально ползти «на брюхе», вскарабкиваться на склоны под углом 34° и не переворачиваться при крене в 22°. Машина может уверенно идти по глубокой «грузовой» колее, штурмовать полуметровые поперечные препятствия (лишь бы они не были выше бампера), преодолевать броды глубиной до полутора метров (воздухозаборник расположен над капотом, и его конструкция позволяет избегать попадания воды в двигатель). При этом максимальный крутящий момент в 345 Нм по сегодняшним меркам не так уж и велик. Все дело в том, что он передается через КПП, раздаточную коробку, главные передачи и колесные редукторы. Каждый из этих элементов и увеличивает момент, передаваемый на колеса.

Этой уникальной машине явно мало было всего, что мы ни предлагали. Ей, видите ли, подавай нечто эдакое, где сам черт ногу сломает. Что ж, направляю «Хамви» к примеченному в стороне от полосы препятствий глубокому оврагу. Попавшись на диагональное вывешивание, HMMWV какое-то время беспомощно крутил двумя колесами, но через мгновение сработали межколесные дифференциалы Torsen, и тяжелая машина сдвинулась вперед и ухнула передком в овраг, высоко задрав заднее колесо. Зато теперь, когда три колеса твердо стояли на земле, «Хамви» спокойно выбрался из ловушки, еще раз подтвердив, что не зря о его проходимости ходят легенды.

Биография

История этого автомобиля началась в 1979 году, когда командование бронетанковых сил США объявило тендер на создание тактического автомобиля для военных. Проект получил название «HMMWV-998» (High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle, что означает «высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство» и произносится примерно как «Хамви»).

В результате многочисленных испытаний было отобрано два прототипа. Но один из них, предложенный итальянской компанией Lamborghini, производителем мощных спорткаров, потерпел фиаско, неудачно приземлившись во время прыжка с дюны. Впоследствии он стал шикарным спортивным внедорожником Lamborghini LM-002. А компания AM General Co., представившая второй прототип, в марте 1983 года получила заказ на изготовление 55 000 экземпляров HMMWV в течение 5 лет на сумму 1,2 миллиарда долларов США. Каждые последующие 5 лет Вооруженные силы должны были увеличивать количество приобретенных автомобилей вдвое. Вскоре военные заказали еще 15000 машин, доведя их количество до 70000, а сумму контракта – до 1,6 миллиарда долларов. Это был самый большой из когда-либо подписанных Вооруженными силами многолетних контрактов. Но надо заметить, что это было не первое знакомство AM General Co. с Пентагоном.

В армейском варианте автоматическая АКП не имеет режима «паркинг».

Блок управления светом, слева от водителя, «дальний/ближний» переключается ногой – схема знакома водителям советских грузовиков.

В 40-х годах эта компания, тогда еще Willys-Overland, создала знаменитый Jeep. В 1953 г. Willys-Overland, сменив владельца, превратилась в Kaiser-Jeep Co. Позднее, в 1964 г., она заполучила контракт на выпуск военных грузовиков. В 1970 г. новый владелец компании American Motors Corp. сменил ее название на Jeep Co. и разделил на две части, одна из которых год спустя получила юридическую самостоятельность и свое нынешнее наименование – AM General Co.

Как ожидалось в кабине все просто до жути. Только самое необходимое. К нему относятся и два держателя для винтовок М-16. На спидометре желтый цвет показывает скоростную зону для движения по бездорожью, а красная – по асфальту.

Первая серия HMMWV-998 выпускалась с незначительными изменениями на протяжении десяти лет и разошлась тиражом более 100 000 штук. На это транспортное средство устанавливался V-образный 8-цилиндровый дизель рабочим объемом 6,5 л, развивающий мощность 150 л.с. В основе конструкции машины лежала мощная стальная лонжеронная рама, на которую монтировался алюминиевый каркас. К нему сначала приклеивали, а потом приклепывали алюминиевые наружные панели. Огромный запас прочности, заложенный в конструкцию, позволял устанавливать десятки видов вооружения, кузовов и оборудования. Вездеход отличался легкостью в управлении и неприхотливостью, при этом он обладал невероятной проходимостью и мог работать в самых экстремальных условиях – его можно было даже десантировать с воздуха. Грузоподъемность HMMWV составляла от 1,8 до 2,1 т (в зависимости от модификации), а масса буксируемого прицепа – до 4 т!

Чтобы изменить положение сиденья, его достаточно приподнять и переместить по пазам.

По такому мотору можно ходить, поэтому надпись «NO STEP» (не наступать) на некоторых элементах совершенно не лишняя.

Глубокий ров мы преодолели сходу. Подвеска стойко перенесла приземление тяжелой машины.

Стекла в HMMWV опускаются. Привод в военных модификациях механический – ручками берешь и передвигаешь.

Если требуется превратить машину в открытую, то каждая дверь снимается менее чем за две секунды.

Ксенон и светодиоды тогда еще не вошли в обиход.

Каждый из четверых пассажиров ютится в своей собственной тесной норке возле двери, вокруг огромного трансмиссионного тоннеля на котором размещаются носилки с ранеными.

HMMWV на дембеле

Когда в Персидском заливе проводилась операция «Буря в пустыне», миллионы взглядов были прикованы к экранам телевизоров. И все это время на них мелькало изображение этого транспортного средства. Вот оно вооружено ракетной установкой, вот – автоматической пушкой, вот – пулеметом. Машину десантировали с парашютом, она вывозила раненых с поля боя, выполняла роль передвижного штаба. Лучшую рекламу (причем бесплатную) трудно было представить.

После такого грандиозного промоушена компания получила огромное количество заявок на этот автомобиль. Но продавать военный HMMWV она не могла, так как машина не была сертифицирована Министерством транспорта США. Поэтому в 1992 году AM General Co. выпустила гражданскую версию HMMWV. Автомобиль назвали HUMMER (High-Utility Maximum Mobility Easy Rider), что в вольном переводе звучит как «высокоуниверсальный максимально подвижный ездок». Его отличие от военной версии состояло в современной дорогой (гражданской) окраске, дополнительной шумоизоляции, обивке салона, более богатом оснащении, стандартной комплектации, включавшей стереосистему.

По заказу устанавливаются кожаные сиденья, кондиционер, стеклоподъемники и многое другое. Автомобиль получил более мощный (170 л. с.) дизель, обладающий крутящим моментом в 393 Нм, и 4-скоростную автоматическую трансмиссию с электронным управлением. Существуют версии с турбодизелем V8 тем же объемом (6,5 л), мощностью 195 л.с. и огромным моментом 583 Нм, а также бензиновым мотором объемом 7,4 л и мощностью 233 л.с.

Роль блокировки межколесных дифференциалов в современном Hummer выполняет автоматика антиблокировочной и противобуксовочной систем. В 1999 году на вездеход стали устанавливать систему ТТ’4 (Torg Track 4), разработанную специально для движения по пересеченной местности. Она подтормаживает пробуксовывающее колесо, «отдавая» его момент тем, которые имеют надежное сцепление с грунтом. ТТ’4 и устанавливаемая как опция система дистанционного управления давлением в шинах еще более увеличили возможности «Хаммера» на бездорожье.

Автомобиль выпускается с четырьмя типами кузова: двух- и четырехдверный пикап с жесткой крышей, четырехдверный пикап с мягким верхом и универсал. Существует множество модификаций Hummer, в числе которых – строительные, пожарные и много других.