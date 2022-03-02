Новости Украинский дистрибьютор брендов Haval и Great Wall призывает глобальных партнеров помочь остановить вторжение России в Украину

С целью остановки позорного вторжения России на территорию суверенной и независимой Украины, дистрибьютор брендов Haval и Great Wall – компания «Новая энергия Украины» – призывает всех глобальных партнеров GWM помочь Украине остановить агрессивную войну России против Украины и спасти украинский народ от геноцида.

Уважаемые партнеры GWM во всем мире!

Как вы уж знаете, украинский народ находится в опасности.

Российские войска напали на Украину, разрушают города и убивают ни в чем не виновных мирных жителей.

Мы призываем глобальных партнеров GWM во всем мире, в особенности Китайскую Народную Республику, помочь остановить преступные действия России, направленные на уничтожение украинского народа. Спасение жизней украинских мирных жителей зависит от Ваших активных действий.

Мы просим ваши компании высказать свою официальную позицию в поддержку Украины с призывом к правительству Ваших стран помочь остановить вторжение России в Украину и способствовать восстановлению мира в Европе.

Мы просим вас распространить в национальных СМИ правдивую информацию о событиях и военных действиях в Украине, хронологию которых вы можете отследить в следующих СМИ Украины:

на английском языке: https://news.liga.net/politics/chronicle/russian-invasion-in-ukraine-tanks-and-rocket-attacks-on-cities-breaking-news

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Не молчите, не будьте соучастниками, вместе мы сможем остановить агрессора!