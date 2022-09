Wuling разработал электрический кей-кар для японского рынка

Продажи Wuling G050 стартуют в апреле 2023 года

Wuling New Energy и японская компания Japan ASF Co., Ltd. подписали контракт на серийное производство проекта G050 — полностью электрического логистического транспортного средства. Прототип электрического фургона Wuling G050 разработали китайские инженеры. Финансирование проекта обеспечивает ASF Co., Ltd.

Также партнеры будут совместно продвигать китайские электромобили на японский рынок. Серийное производство Wuling G050 запустят к концу апреля 2023 года. В течении пяти лет планируют выпустить 100 000 автомобилей.

Wuling G050 разработан в соответствии с японским сертификационным стандартом TDS и подпадает под категорию коммерческих кей-каров с запасом хода до 230 км. Это первый праворульный Wuling. На крыше минифургона установлена солнечная панель. Также обещаны богатое оснащение и удобное грузовое пространство, достаточное для внутригородских перевозок.

Рамочное соглашение в Wuling New Energy и Japan ASF Co., Ltd. подписали 6 января 2022 года на форуме бизнес-лидеров RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, Всестороннее региональное экономическое партнерство). Стороны договорились о совместных разработках транспортных средств на новых видах энергии. Подписание соглашения о сотрудничестве в области массового производства ускорит темпы выхода Wuling New Energy на японский рынок.