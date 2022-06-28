Японцы отказались тушить российское судно с 570 автомобилями на борту

Судно-ролкер «Ангара» везло во Владивосток партию поддержанных машин

В Японском море сгорело судно-ролкел «Ангара», на борту которого находилось 570 подержанных легковых автомобилей. Грузовой корабль водоизмещением 6330 тонн зарегистрирован в Сьера-Леоне. Судно следовало из Тоямы во Владивосток. Предварительно, причиной пожара стал один из подержанных автомобилей в грузовом отсеке.

По данным девятого штаба береговой охраны (г. Ниигата), инцидент произошел 25 июня в 14:32 примерно в 28 километрах от Вадзимы. Как сообщила японская газета Хуккоку, сгорели все грузовые палубы и жилые помещения. 26 июня все 25 членов экипажа «Ангары» спасли судном «Хамаюки» японской береговой охраны. Японцы помогли россиянам тушить пожар и вытащили из огня шестерых человек.

При этом официальный перевозчик Japan Auto Lines (зарегистрирован во Владивостоке) сообщает, что японская сторона отказалась помогать тушить пожар на судне, поэтому с рейса пришлось снимать второго перевозчика. Как утверждают в компании, на помощь горящей «Ангаре» пришел ролкен «Ольхон». Видимо, «по доброй русской традиции» не заметили того, кого не хотели видеть. Вот такая она благодарность «по-русски».