Житель РФ закурил на заправке и поплатился за это (видео)

Курить на заправочных станциях запрещено. Эта истина известна всем водителям. А для тех, кто этого не знает, на АЗС висят таблички с соответствующими надписями.

Но житель Челябинска (Россия) не привык себя в чем-то ограничивать, поэтому спокойно достал сигарету прямо возле колонки во время заливки топлива. Не успел он зажечь ее, как пары топлива воспламенились. Мужчина быстро выдернул пистолет из горловины Renault Logan, но это не помогло исправить ситуацию.

Огонь очень быстро перекинулся на машину. Для того, чтобы избежать взрыва, горе-водитель сел за руль и отогнал седан за пределы автозаправки. Затем вернулся и, с помощью огнетушителя, погасил пламя, которое охватило колонку.

К счастью, масштабного пожара удалось избежать. При этом мужчина получил сильные ожоги ног и был госпитализирован. Рено Логан придется ремонтировать. Да и убытки, которые понесла заправка, скорее всего придется погашать тоже ему.

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P

— NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2022