В Киеве продается уникальный БРДМ-2 с комфортом лимузина

Этот БРДМ-2 был переоборудован в одной столичной фирме и носит название PartyTank 2021, то есть «танк для тусовок». От всем известной боевой дозорно-разведывательной машины он отличается весьма существенно. Начнем с того, что здесь сверху стандартного корпуса появилась рубка с большими бронестеклами по периметру. В итоге внутри можно перемещаться почти в полный рост.

Владелец утверждает, что PartyTank способен вместить до 12 человек, причем с комфортом лимузина. Пассажиры могут наслаждаться светомузыкой и караоке. Для удобства посадки-высадки по бокам надстройки сделаны небольшие распашные дверцы.

Интересно, что место водителя и переднего пассажира украшают спортивные ковшеобразные кресла а-ля Recaro. Люксовый БРДМ-2 имеет также необычную камуфляжную раскраску в виде сине-бело-голубых кубиков, что делает его малозаметным среди городского пейзажа.

Двигатель – бензиновый. Суперзащищенный лимузин продается всего за 18 тыс. долларов. Немаловажно, что этот БРДМ-2 имеет все легальные докуменды для передвижения по дорогам общего пользования. К сожалению, не сообщается, сохранил ли бронеавтомобиль способность плавать. В условиях военного времени эту машину правильнее всего было бы передать волонтерам или теробороне, как это сделали многие автомобильные импортеры.