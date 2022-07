Польша передала защитникам Украины батальон бронемашин БМП-1

Вооруженные силы Украины получили от Польши 40 единиц боевых машин пехоты (БМП-1). Эта техника хоть и устаревшая, но наши бойцы с ней отлично справляются, даже без особой подготовки.

Как показано на видео 9проскрольте страницу до конца), сейчас машины находятся на обучающем полигоне, но уже в скором времени они отправятся на передовую, где помогут приближать нашу победу. Конечно эта техника не сравнится с более современными аналогами, но она обладает отличной проходимостью и станет отличным помощником на поле боя.

Польша является одной из немногих стран, которые передают Украине БМП-1. В общей сложности с начала войны она уже поставила более 100 единиц машин такого типа.

#Ukraine: Ukrainian troops are actively using BWP-1 🇵🇱 infantry fighting vehicles, which were donated by Poland – 40 of them were received by the Ukrainian army along with many other Polish weapons and vehicles. pic.twitter.com/J8HohTzK6r

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 19, 2022