Укрпочта выпустила новую марку - с трактором, тянущим вражескую БМП

Сегодня, 28 июля в День Украинской Государственности в свет вышла очередная марка Укрпочты, посвященная героической борьбе нашего народа с российскими оккупантами. Она называется “Доброго вечора, ми з України!”. На ней изображен колесный трактор, тянущий за собой подбитую вражескую БМП.

Отметим, что новой маркой прославляется отвага наших аграриев, которые активно помогали военным ликвидировать боевую технику оккупантов. Опубликовано много видеороликов, в которых показано, как наши тракторы буксируют “взятую в плен” рашисткую технику. Новая марка вышла большим тиражаом – 5 млн экземпляров, а вместе с ней – соотвествующе оформленные корверты, открытки и футболки. Приобрести новинки можно на официальном сайте Укрпочты.