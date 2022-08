Защитники Украины получили британские бронеавтомобили (видео)

Западные страны продолжают активно поставлять в Украину военную технику, чтобы сделать нашу армию максимально эффективной. Волонтеры также не остаются в стороне и стараются усилить боеспособность украинских защитников, тем самым приближая победу над оккупантами.

Ярким тому подтверждением стала новая партия бронированных машин. Как сообщили военные аналитики UAWeapons, в ближайшие дни на передовую уедут четырнадцать бронированных джипов Snatch Land Rover, три патрульных автомобиля Vector Pinzgauer 718 6×6 и один разведывательный автомобиль Ferret Mk 1.

Производителем этой техники является Великобритания. Внедорожники Land Rover Snatch предназначены для патрулирования местности. Ferret Mk 1 используется в разведывательных целях. Он очень маневренный и легкий, и может развивать скорость до 100 км/ч даже на суровом бездорожье. Эти качества делают машину незаменимой на передовой.

#Ukraine: British 🇬🇧 military equipment in service with the Ukrainian army – here we see 14 Snatch Land Rover armored SUVs, 3 Vector Pinzgauer 718 6×6 armored patrol vehicles and a classic Ferret Mk 1 scout car!

Note that these vehicles were mostly purchased using private funds. pic.twitter.com/gJjHxZY96g

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 16, 2022