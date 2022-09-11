На продажу выставлен 420-сильный BMW M3 E30

«Прокачанный» 35-летний седан планируют продать за 150 тысяч евро

Автосалон Johns Garage Ab в Буросе, Швеция, выставил на продажу доработанный BMW M3 E30 1987 года. Как указано в объявлении, перед продажей оригинальный седан прошел серьезный курс модернизации и восстановления и месячную обкатку.

Кузов автомобиля окрашен в цвет зеленый металлик. Интерьер — двухцветный из черной и коричневой кожи. Сиденья обтянуты коричневой кожей, рулевое колесо — черной кожей с отметкой «12 часов» из коричневой кожи. Центральная консоль, дверные карты и нижняя часть передней панели отделаны черной алькантарой. За развлечения пассажиров отвечают обновленная акустика и Bluetooth-стереосистема Blaupunkt Bremen.

На одометре 35-летнего седана всего 966 км. Но самое главное — под капотом у автомобиля 1987 года выпуска модифицированный рядный шестицилиндровый двигатель от BMW M3 поколения E46. Мотор для седана доработали специалисты шведской мастерской Kohler Racing AB. В частности в нем применены детали от M3 CSL, а рабочий объем увеличен с 3,2 до 3,7 литра. Мощность агрегата — около 420 л.с., что вдвое больше, чем у серийного BMW 3 серии поколения E30. Работает мотор в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, заимствованной у того же BMW M3 E46.

Также модернизированный седан получил регулируемый комплект койловеров, более мощные тормоза от Brembo, стальные тормозные шланги и специально разработанную спортивную выхлопную систему. Дополняют образ заднее крыло от BMW M3 EVO и 18-дюймовые кованые колесные диски Cinel Forged DTM в цвете Race Gold Gloss. На всех — колесах новая резина.

За уникальный 420-сильный BMW M3 E30 продавец планирует выручить 150 тысяч евро.