На продажу выставлены три легендарных автомобиля из «Форсажа»

У Chevrolet Fleetline, Ford Fairlane Crown Victoria и Buick Grand National вскоре появятся новые владельцы

Аукцион Barrett-Jackson выставил на торги три автомобиля, которые раньше мелькали в разных частях «Форсажа». Все они по своему интересны и сыграли значимую роль во франшизе.

Первый лот — рэт-род Chevrolet Fleetline 1949 года выпуска. Его мы могли видеть в самом начале восьмого фильма The Fate of the Furious. Кузов автомобиля состарили специально для съемок, предварительно лишив Fleetline передней части и дверей. Все это было сделано для того, чтобы «выставить напоказ» 5,7-литровый двигатель, который работает в связке с трехступенчатой автоматической коробкой передач. По информации продавца, в картине снималось два таких автомобиля, но этот киноманам показывали чаще.

Второй знаковый автомобиль — Ford Fairlane Crown Victoria 1956 года выпуска. В салоне маслкара красуются гоночные сиденья и каркас безопасности. Еще одним немаловажным нюансом этого конкретного лота является отсутствие двигателя. Его якобы сняли после окончания съемок. Каким мотором комплектовался автомобиль неизвестно. Стандартный Fairlane Crown Victoria предлагался с несколькими вариантами двигателей на выбор. Например, с 3,7-литровым шестицилиндровым отдачей 139 л.с. или восьмицилиндровым объемом 4,8 и 5,1 литра. Отдача первого оставляла 205 л.с., второго — 228 л.с. соответственно.

Последний, но не менее интересный лот — Buick Grand National. Он часто мелькал в четвертой части «Форсажа». В салоне — гоночные сиденья и каркас безопасности. К последнему была прикручена спинка пассажирского сиденья, чтобы облегчить актрисе Мишель Родригес задачу на съемочной площадке. В движение купе приводил 3,8-литровый двигатель, выдающий 245 л.с.

Все три автомобиля входят в коллекцию The Fast Saga Movie Car Collection, но продаются отдельными лотами. Интересно еще и то, что продавец не посчитал нужным установить для них минимальную цену.