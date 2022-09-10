Как в Украине работают 40-летние микроавтобусы Toyota TownAce

Микроавтобусы Toyota весьма популярны в Украине. Помимо широко известной модели HiAce на дорогах можно встретить и их меньших собратьев – машины LiteAce и TownAce.

О последней из них мы и расскажем. А поводом послужила недавняя встреча на одной из киевских улиц с моделью 40-летней давности – Toyota TownAce Super Extra. Это модель второго поколения (R20, R30), которая выпускалась с 1982 по 1991 г.

Микроавтобус, вмещающий до 8 человек, был весьма передовым для своего времени. Начнем с того, что в отличие от модели первого поколения R10 (дебют в 1976 году) задняя подвеска была уже не рессорной, а четырехрычажной, пружинной, с тягой Панара – впервые на японских автомобилях с кабиной над двигателем. Передняя подвеска – на двойных рычагах, торсионная. Сначала предлагалось три варианта крыши по высоте, а затем их заменили двумя, в том числе частично застекленной Moon Roof.

Поначалу автомобиль предлагался только с одним двигателем – 1,8-литровым бензиновым 2Y-U мощностью 95 л. с. Именно он и установлен на представленной на фото машине. Коробка – механическая, 5-ступенчатая. В качестве опции возможен был и 4-скоростной «автомат» – впервые для автомобилей такого класса.

В 1985 году Toyota TownAce претерпела рестайлинг – видоизменились фары и задние фонари. Тогда же появилась и полноприводная версия, с подключаемым передним мостом. Версия 4х4 оснащалась новым 2,0-литровым турбодизелем 2С-Т в 82 или 88 л. с. и имела подвеску, унифицированную с пикапом Toyota HiLux.

В 1988 году модель получает очередной рестайлинг. В качестве опции предлагается подвеска с электронным управлением, с амортизаторами переменной жесткости в зависимости от условий движения – Toyota Electronic Modulated Suspension (TEMS).

Отметим, что с 1983 года линейка двигателей для Toyota TownAce расширилась бензиновым 1,3-литровым 4K-J в 69 л.с. и 1,6-литровым 1Y-J в 84 л. с. Также появился и двухлитровый 3Y-U на 88 «лошадок». Для некоторых рынков машина шла с дизелем 2С рабочим объемом 1974 см куб. и мощностью 72 л. с. В 1983-м также появился и бензиновый двигатель с электронным впрыском топлива (EFI) – рабочим объемом 1991 см куб. и мощностью 97 л.с. На следующий год дебютирует его вариант в 115 л. с.