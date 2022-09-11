Обзор Один из самых красивых минивенов 90-х не стареет по сей день

Что и говорить, бывают такие автомобили, дизайн которых просто неподвластный времени. И тому наглядный пример минивэн Chevrolet Lumina APV (All Purpose Vehicle), производившийся с 1990 по 1996 гг. На днях одну такую машину удалось сфотографировать в Киеве.

И что интересно, порывшись в архиве, мы нашли аналогичную машину, снятую на столичных дорогах 31 год назад. Как и тогда, сегодня эта модель по-прежнему притягивает взгляд и совсем не смотрится на свой почтенный возраст.

Chevrolet Lumina APV была представлена концерном General Motors для достойной конкурентной борьбы с родоначальниками американских минивэнов – Chrysler Voyager и Dodge Caravan, причем с длиннобазными их вариантами. А также с такими соперниками на рынке как Ford Aerostar и Mazda MPV.

Chevrolet Lumina APV и ее сателлиты Pontiac Trans Sport и Oldsmobile Silhouette были разработаны на новой переднеприводной платформе GMT199, унифицированной с легковыми моделями по двигателю и трансмиссии. Дизайн, с сильно наклонным лобовым стеклом, а также округлой кормой позаимствовали с концепт-кара Pontiac Trans Sport 1986 года.

Lumina APV получила не цельнометаллический кузов, как более крупный фургон Chevrolet Astro/Safari, а пространственный оцинкованный каркас, аналогичный с легковыми Pontiac Fiero и Saturn SL. А все дело в том, что на всех этих машинах применялись наружные панели из композитного пластика SMC. Поэтому и кузов Lumina не боялся коррозии и хорошо амортизировал небольшие удары.

Минивэны предлагались с тремя вариантами планировки салона – на пять, шесть или семь мест. Причем сиденья последнего ряда можно было снять по отдельности, равно как и сложить их спинки. Выпускался и чисто грузовой, 2-местный вариант. Запечатленная на днях в Киеве Lumina выпущена до 1994 года, так как годом ранее с ее дверей исчезла надпись APV и машина стала официально называться Lumina Minivan.

Сперва автомобиль оснащался только одним силовым агрегатом – 3,1-литровым V6 в 120 л.с. и 3-ступенчатым автоматом. Однако уже в 1992 году был предложен и вариант на 3,8 л, мощностью 170 л. с., работавший в паре с 4-скоростной АКП. В 1996-м им на смену пришел 3,4-литровый 180-сильный агрегат.